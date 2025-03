¥­¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÉñÂæ¡Ø¥ª¥»¥í¡Ù¥ªー¥×¥ó¡ª½éÆü¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ú¥¹¤é¤¬Íè¾ì¡ª

株式会社CHIMNEY TOWN

株式会社CHIMNEY TOWN(本社:東京都千代田区、代表取締役:柳澤 康弘)が、共同プロデューサー(Co Producer)として参画している舞台『OTHELLO』(主演:デンゼル・ワシントン、ジェイク・ギレンホール)が、3月23日(日)ついに幕を開けました。

約1ヶ月間のプレビュー公演ののち、3月23日に迎えたオープニングナイトパフォーマンスには、バイデン元大統領、ジェニファー・ロペス、サミュエル・L・ジャクソン、ケイティ・ホームズら多くのスターやセレブたちが観劇に訪れ、会場は大熱狂に包まれました。

主演のデンゼル・ワシントンやジェイク・ギレンホールのほか、共同プロデューサーとして参加したCHIMNEY TOWNもレッドカーペットを歩き、華やかな幕開けにふさわしい、笑顔と喝采に満ちた華麗な一夜となりました。

本作品は、CHIMNEY TOWNが世界に向けて初めて共同プロデュースを手掛けたブロードウェイミュージカルであり、オープニングから観客を魅了しました。

本作は、ニューヨークの新たな話題作として注目を集め、チケットはすでに完売続き。今後さらに多くの観客を魅了し、作品の勢いがますます加速していくことが期待されています。

公演概要

・期間:2025年2月24日~2025年6月8日(予定)

・劇場:Barrymore Theatre(ブロードウェイ/ニューヨーク)

・出演:デンゼル・ワシントン、ジェイク・ギレンホール ほか

▼『OTHELLO』公式サイト

https://othellobway.com/

西野亮廣からのコメント

舞台『オセロ』(主演:デンゼル・ワシントン、ジェイク・ギレンホール)が、ついに幕を開けました。

2月末から始まったプレビュー公演の段階で、すでにブロードウェイ週間興行収入1位を3週連続で記録し、本公演初日には、バイデン元大統領をはじめとする著名人、ジェニファー・ロペスらハリウッドスターたちが劇場に姿を現し、会場前は、興奮と歓声に包まれました。その熱狂の渦の中に、共同プロデューサーのひとりとして立たせていただけたことは、身に余る光栄です。

けれど、この熱狂は、僕が生み出したものではありません。数十年、数百年という時をかけて、数え切れないほどの表現者たちが命を燃やし、積み上げてきたブロードウェイの歴史。その大きな流れの中に、今、僕がたまたま参加させてもらっているということを、忘れずにいたいです。

この街には、「観客が舞台を愛している」という空気が、確かに存在します。そして、その空気を本気でつくり出している“コミュニティ”がある。

この熱狂を、日本でもつくりたいと思いました。ブロードウェイと日本の架け橋になりたいと思いました。そして今、ニューヨークで制作を進めているミュージカル『えんとつ町のプペル』のプロジェクトも、いつかこの熱の中心へと連れてきたい、と思いました。

こうして日々挑戦を続けていけるのは、応援してくださる皆さまのおかげです。いつも本当にありがとうございます。皆さまと一緒に、この旅の続きを歩んでいけることを、心から嬉しく、そして誇りに思っています。

西野亮廣(キングコング)

ブロードウェイ舞台『OTHELLO』とは

本作『OTHELLO』は、シェイクスピアの不朽の名作を新たな視点で再解釈した意欲作です。原作の重厚なドラマ性や人間の本質を鋭く描き出す物語をベースに、ブロードウェイを代表するトップクリエイターたちが結集しました。

デンゼル・ワシントンやジェイク・ギレンホールといった世界的スターによる卓越した演技力に加え、古典作品に現代の新しい視点を取り入れることで知られるケニー・レオンの演出が魅力です。

世界中から多くの観客が集まるブロードウェイの大舞台で、シェイクスピアの世界を新しい息吹とともに表現する『OTHELLO』。その挑戦的なアプローチは、ブロードウェイのみならず、世界中の演劇ファンからも高い関心を集めています。

