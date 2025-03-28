¥­¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÉñÂæ¡Ø¥ª¥»¥í¡Ù¥ªー¥×¥ó¡ª½éÆü¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ú¥¹¤é¤¬Íè¾ì¡ª

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¢§Jennifer Lopez, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis and More Stars Step Out for Opening of Broadway's Othello
https://people.com/othello-opens-on-broadway-all-the-stars-who-walked-the-red-carpet-11701664
¢§OPENING NIGHT: Photos: Jennifer Lopez, Angela Bassett, President Joe Biden, More Celebrate Opening Night for Othello On Broadway
https://playbill.com/article/photos-jennifer-lopez-angela-bassett-president-joe-biden-more-celebrate-opening-night-for-othello-on-broadway
¢§Denzel Washington Commends Shakespeare on Othello Opening Night: 'He's the Best'
https://www.broadway.com/buzz/205426/denzel-washington-commends-shakespeare-on-othello-opening-night-hes-the-best/
¢§Denzel Washington and Jake Gyllenhaal on their record-breaking "Othello"
https://www.cbsnews.com/news/denzel-washington-and-jake-gyllenhaal-on-their-record-breaking-othello/
¢§Othello on Broadway ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È Opening Night
https://www.instagram.com/stories/highlights/18159908806345401/
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https://musical.chimney.town/