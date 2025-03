株式会社ぬかが

この度、森本啓太は株式会社ユナイテッドアローズ(代表取締役 社長執行役員 CEO 松崎 善則、本社所在地:東京都渋谷区)の企業クリエイティブを手掛けました。

以下の特設サイトやWEB広告、街中の広告看板等でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

photographer Haruta @harutaaaaaaa

<特設サイト>

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/re/202502/

<森本啓太コメント>

「ユナイテッドアローズは、学生時代から憧れていた特別な存在であり、15年以上の時を経て、こうしてコラボレーションという形でご一緒できることを心から嬉しく思います。

私の作品のテーマである「光」は、日常の中にひっそりと佇んでいます。それは、あまりにも身近で当たり前の存在だからこそ、見過ごされ、時には忘れ去られてしまうもの。しかし、その光は、静けさや寂しさを纏った風景の中でふと現れ、時代を超えて普遍的な力を持ち続けています。かつて神聖なモチーフとして描かれてきた光の価値が現代では薄れたように見える中で、私はその中に新しい可能性を見いだそうとしています。

今回のコラボレーション作品を通じて、ユナイテッドアローズのビジョンである「美しさや希望」が、私の描く光と響き合い、一つの表現となりました。この光が春の訪れを告げ、新しい時代の息吹を優しく照らし、未来への静かな希望として、そっと皆さまの心に届くことを願っています。」



■展開クリエイティブ(イメージ)

また、森本啓太は現在、Almine Rech New Yorkにて3月14日から4月26日まで、個展「To Nowhere and Back,」開催中で、本展でコラボレーション作品《Digital Whispers》を展示中、5月からは、金沢21世紀美術館で定期的に開催される、若手作家の個展シリーズ「アペルト」を控えており、作品を目にする機会が目白押しです。この機会にぜひチェックしてみてください。

【森本啓太・展覧会情報】

森本啓太《Green Room》 2025「To Nowhere and Back,」@Almine Rech New York(NY)

2025年3月14日(金) - 4月26日(土)

森本啓太 《Digital Whispers》 2023アペルト19 森本啓太@金沢21世紀美術館(金沢)

2025年5月20日(火) - 10月5日(日)

これまで多数の若手作家取り上げてきた同企画の19回目として、森本啓太による個展が開催。

【アーティストプロフィール】

森本啓太(KEITA MORIMOTO)

1990年大阪生まれ。

2006年にカナダへ移住し、2012年オンタリオ州立芸術 大学(現・OCAD大学)を卒業。 カナダで活動したのち、2021年日本に帰国。現在は東京を拠点としている。バロック絵画や20世紀初頭のアメリカン・リアリズム、そして古典的な風俗画の技法やテーマに強い関心をもち学んできた森本は、これらの伝統を参照し、ありきたりな現代の都市生活のワンシーンを特別な物語へと変貌させる。象徴的に「光」を描くことによって、その神聖で普遍的な性質を消費文化の厳しい現実と融合させ、歴史のもつ深みと現代的な複雑さが共鳴する作品を生み出している。 森本の作品は、トロント・カナダ現代美術館、K11 MUSEA、宝龍美術館、Art Gallery of Peterborough、The Power Plant Contemporary Art Gallery、フォートウェイン美術館などで展示されてきた。他にコレクションとして、 滋賀県立美術館、アーツ前橋、ハイ美術館(アメリカ)、Fondazione Sandretto Re Rebaudengo(イタリア)、マイアミ現代美術館(アメリカ)がある。

◼️プレスリリースに関するお問合せ先

KOTARO NUKAGA 広報PR:山田 真奈

Email:yamada@kotaronukaga.com / info@kotaronukaga.com

Mobile:080-7642-5331

URL:https://kotaronukaga.com/