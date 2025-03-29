¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÍÍ¡¡¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
¢£·ÀÌóÆâÍÆ¢£Ë¡¿ÍÌ¾/ÂåÉ½¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌîËÜ ÍÎÊ¿
¢£Ï¢ÍíÀè
½êºßÃÏ¡§¢©162-0067 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉÙµ×Ä®16-6¡¡À¾ÁÒLK¥Ó¥ë2³¬
TEL¡§03-5312-6247
¢£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.best1cruise-corp.info
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¡¦Á¥Î¹¤òÀìÌç¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊOTA¡Ë»ö¶È
¢£ÂåÉ½¡¡ÌîËÜ ÍÎÊ¿ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤Ë¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ÈÄó·È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÏºòÇ¯¤«¤é¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢Á¥¤ò¥Á¥ãー¥¿ー¤·¡¢¶âÂôÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤âÆ±Á¥¤Ç¶âÂôÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤ò¡¢6/2È¯¡¦6/5È¯¤È±¿¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¥¯¥ëー¥º¤òÄÌ¤·ÈóÆü¾ï¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤È¡¢ÀÐÀî¸©¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤Æ´¶Æ°¤ÈÀÐÀî¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ë¶¦´¶¤È¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô(J3)¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÍÍ¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÍÍ ¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£·ÀÌóÆâÍÆ
¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌîËÜ ÍÎÊ¿
¢£Ï¢ÍíÀè
½êºßÃÏ¡§¢©162-0067 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉÙµ×Ä®16-6¡¡À¾ÁÒLK¥Ó¥ë2³¬
TEL¡§03-5312-6247
¢£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.best1cruise-corp.info
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¡¦Á¥Î¹¤òÀìÌç¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊOTA¡Ë»ö¶È
¢£ÂåÉ½¡¡ÌîËÜ ÍÎÊ¿ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤Ë¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ÈÄó·È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÏºòÇ¯¤«¤é¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢Á¥¤ò¥Á¥ãー¥¿ー¤·¡¢¶âÂôÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤âÆ±Á¥¤Ç¶âÂôÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤ò¡¢6/2È¯¡¦6/5È¯¤È±¿¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¥¯¥ëー¥º¤òÄÌ¤·ÈóÆü¾ï¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤È¡¢ÀÐÀî¸©¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤Æ´¶Æ°¤ÈÀÐÀî¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ë¶¦´¶¤È¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£