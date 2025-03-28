¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ - ¼«¼ÒÄ¾³íÇÀ¾ì¡ÖËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¡×½é¤ÎÍµ¡ºÏÇÝÉòÆº¤Ë¤è¤ë»î¸³¾úÂ¤¥ï¥¤¥ó4¼ï¡¢2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥êー¥¹
ËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«¼ÒÄ¾³íÇÀ¾ì¡ÖËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¡×¡ÊËÌ³¤Æ»Í¾»Ô·´¿ÎÌÚÄ®¡¢°Ê²¼¡¢¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÍµ¡ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2023Ç¯¤Ë¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÉòÆº¤Î¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÍµ¡ºÏÇÝÉòÆº¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ó4¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»î¸³¾úÂ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¼ý³ÏÉòÆº¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¢»î¸³¾úÂ¤¡ÖExperimental Batch¡×¡Ê4ÉÊ¼ï¡Ë¤òÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡Ê2023Ç¯¡Ë¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¡Ö¥±¥ë¥Êー¡×¡Ö¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë¡×¡Ö¥¢¥³¥í¥ó¡×
2023Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿ÉòÆº¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»î¸³¾úÂ¤¡ÖExperimental Batch¡×¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×¡Ö¥±¥ë¥Êー¡×¡Ö¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë¡×¡Ö¥¢¥³¥í¥ó¡×¤Î4ÉÊ¼ï¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï4,059±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Ï750ml¡Ê4ÉÊ¼ï¶¦ÄÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ø¤ª¤¿¤ë¥ï¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥êー¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø½Õ¤Î»¥ËÚ»î°ûÂ¨Çä²ñ¡Ù¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¡×¾®ÎÓÇÀ¾ìÄ¹¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥»¥ß¥ÊーÉÕ¤
2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ø½Õ¤Î»î°ûÂ¨Çä²ñin»¥ËÚ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë4¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï¥ï¥¤¥óÂ¨Çä²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ï¥¤¥ó¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¼õ¾Þ¥ï¥¤¥ó¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à30¼ïÎà¡Ê°ìÉôÍÎÁ»î°û¤¢¤ê¡Ë¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¡¢¾®Ã®»Ô¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¤¥ë¡¦¤Ô¤¢¤Ã¤È¡¦¥Ì¥©ー¥Ü¡×¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ßÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤È¶¦¤Ë¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～19:45¡Ê¼õÉÕ³«»Ï17:30～¡Ë
²ñ¾ìÌ¾¡§DO-BOX EAST¡ÊËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¥Ó¥ë 1F¡Ë
½»½ê¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÅì4ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡¡ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¥Ó¥ë 1F
»²²ÃÈñ¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø½Õ¤Î»î°ûÂ¨Çä²ñin»¥ËÚ¡Ù¿½¹þ´ü¸Â4/7(·î)¤Þ¤Ç
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇQR¥³ー¥É¤Î¥ê¥ó¥¯ÀèÍ½ÌóÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°¿½¹þ¤Î¾å¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸½¶â¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±²ñ¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÎÁ»î°û¤ä¥ï¥¤¥ó¹ØÆþ¤â¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PC¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Ø½Õ¤Î»î°ûÂ¨Çä²ñ£é£î»¥ËÚ¡Ù(https://hokkaidowine.rsvsys.jp/reservations/subject/8206)
ºÏÇÝ¤ä¾úÂ¤¤ÎÈëÏÃ¤ò²ñ¾ì¤Ç¡£
¾®ÎÓÇÀ¾ìÄ¹¤Î¥»¥ß¥ÊーÉÕ¤¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ï¥¤¥ó¤Î¾úÂ¤¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤»Î Ãö¼í¤â²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾úÂ¤Ã´Åö¤ÎÃö¼í¡Êº¸¡Ë¡¢¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥ÉÇÀ¾ìÄ¹¤Î¾®ÎÓ(±¦)
¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê²Ì¼ù»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¿ÎÌÚÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ¾³íÇÀ¾ì¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¹ÌºîÊü´þÃÏ¤À¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Íâ2021Ç¯¤Ë¤ÏÍµ¡JAS¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¢¥±¥ë¥Êー¡¢¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë¡¢¥¢¥³¥í¥ó¤Î4ÉÊ¼ï¡¢·×7,200ËÜ¤ÎÉòÆº¼ù¤Î¿¢ºÏ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤ËÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤ËÀê¤á¤ëÍµ¡ºÏÇÝ¤Î³ä¹ç¤ò25¡ó¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢²½³ØÇÀÌô¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò5³äºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¤Ï¡¢¥ï¥¤¥óÍÑÉòÆººÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ê¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íµ¡ºÏÇÝ¤È¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢ÂÔË¾¤Î½é¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¡¢»î¸³¾úÂ¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¤òµòÅÀ¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤È¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¿ÎÌÚÄ®¤Ë¤¢¤ëÄ¾³íÇÀ¾ì¡ÖËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¸å»Ö¥ô¥£¥ó¥äー¥É¡×¤Ï2021Ç¯Íµ¡JASºÏÇÝ¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£Æ±Ç¯¿¢ºÏ¤ò³«»Ï¡¢2023Ç¯½é¼ý³Ï¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ï¥¤¥ó¡Ê»î¸³¾úÂ¤4¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü¡ÖExperimental Batch¡¡CHARDONNAY 2023¡×
¡¡(¥·¥ã¥ë¥É¥Í¼ï/Çò/¿É¸ý/¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô 11%) ¾úÂ¤ËÜ¿ô 641ËÜ
¡ü¡ÖExperimental Batch¡¡KERNER 2023¡×
¡¡(¥±¥ë¥Êー¼ï/Çò/¿É¸ý/¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô 12%) ¾úÂ¤ËÜ¿ô 1634ËÜ
¡ü¡ÖExperimental Batch¡¡PINOT NOIR 2023¡×
¡¡(¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë¼ï/ÀÖ/¥é¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£/¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô 11.5%) ¾úÂ¤ËÜ¿ô 240ËÜ
¡ü¡ÖExperimental Batch¡¡ACOLON 2023¡×
¡¡(¥¢¥³¥í¥ó¼ï/ÀÖ/¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ü¥Ç¥£/¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô 10.5%) ¾úÂ¤ËÜ¿ô 242ËÜ
¡¡³Æ¥ï¥¤¥ó¶¦ÄÌ¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§750ml¡¡²Á³Ê¡§4,059±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡öExperimental Batch¤È¤Ï[»î¸³¾úÂ¤]¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°9»þ¤è¤ê¡¢Åö¼ÒÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¡¤ª¤¿¤ë¥ï¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥êー(https://www.hokkaidowine.com/tours/)
½»½ê¡§¾®Ã®»ÔÄ«Î¤Àî²¹Àô1ÃúÌÜ130ÈÖÃÏ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～17:00¡¡TEL:0134-34-2187¡¡
¡üËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://hokkaidowine.shop/)¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþÁ°¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ò¾úÂ¤¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥ï¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä©Àï¤È¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò