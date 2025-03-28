À¸À®AI¤òAWS¾å¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¡ªºÇ¿·AWS¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò³«¹Ö
¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£ÅÄ Áï¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇ¿·¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö1Æü¥³ー¥¹¡ÖGenerative AI Essentials on AWS¡×¤Î¼õ¹Ö¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤Î´ðËÜ³µÇ°¤È»ÅÁÈ¤ß¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëAIÆ³Æþ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤ä´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ÎÊý¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ÎAWS¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹(https://classmethod.jp/aws/services/training/)
¡ÖGenerative AI Essentials on AWS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸À®AI¤Î´ðËÜ³µÇ°¤È»ÅÁÈ¤ß¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëAIÆ³Æþ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤ä¥Ç¥â¤òÄÌ¤¸¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦À¸À®AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦AWSÇ§Äê¡ÊAWS Certified AI Practitioner - Foundational¡Ë¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢¨ Ç§Äê»î¸³¤Î½ÐÂêÈÏ°Ï¤ò¹¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¸³ÂÐºö¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ü´Ö
1Æü¥³ー¥¹ 7»þ´Ö
²Á³Ê
77,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ ¥á¥ó¥Ðー¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¤´²ÃÆþ¤Î¾ì¹ç¡§61,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ
Generative AI Essentials on AWS ～À¸À®AI´ðÁÃ～(https://classmethod.jp/aws/services/training/course/#Generative-AI-Essentials-on-AWS)
³«¹Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤ÎAWS¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸(https://classmethod.jp/aws/services/training/course/#section-schedule)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸À®AI´ØÏ¢¤ÎAWS¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹
¸½ºß¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ëAWS¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹¤Ï¡¢Á´3¼ï¤¬³«¹Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Generative AI Essentials on AWSAWS¾å¤ÇÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
- Developing Generative AI Applications on AWSÀ¸À®AI¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¡¢2Æü´Ö¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë´ÉÍý¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¡£
- Generative AI for ExecutivesÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ö¡¢·Ð±ÄÁØ¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¸þ¤±¤ÎÈ¾Æü´Ö¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¡§AWS¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹°ìÍ÷(https://classmethod.jp/aws/services/training/course/)
¡Ú¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¯¥é¥¹¥á¥½¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢IoT¡¢AI¡¿µ¡³£³Ø½¬Åù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç´ë¶È¸þ¤±µ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AWS»Ù±ç¤Ç¤Ï2015Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤ÆºÇ¾å°Ì¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÎºÇÍ¥½¨¥Ñー¥È¥Êー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖAWS¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥äー¡×¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëºÇÍ¥½¨¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡ÖSI Partner of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¡¢Íâ23Ç¯¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎAWS¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÏÌó4,000¼Ò¡¢AWS´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï25,000¥¢¥«¥¦¥ó¥È°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDevelopersIO¡×¤Ç¤Ï4ËüËÜ°Ê¾å¤Îµ»ö¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤³èÆ°¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ºÇÅ¬¤Êµ»½Ñ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1-1-1 ÆüÈæÃ«¥Õ¥©ー¥È¥¿¥ïー26³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²£ÅÄ Áï
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿´ðÈ×¹½ÃÛ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢LINEµ»½Ñ»Ù±ç¡¢AI¡¿µ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ»Ù±ç
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡¡§ https://classmethod.jp/(https://classmethod.jp/)
µ»½Ñ¥Ö¥í¥°¡ÖDevelopersIO¡×¡§ https://dev.classmethod.jp/(https://dev.classmethod.jp/)
µ»½Ñ¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖZenn¡×¡§https://zenn.dev/
Facebook¥Úー¥¸¡¡¡§https://www.facebook.com/classmethod/(https://www.facebook.com/classmethod/)
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¡§ https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£