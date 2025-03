À¸À®AI¤òAWS¾å¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¡ªºÇ¿·AWS¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò³«¹Ö

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:横田 聡、以下「クラスメソッド」)は、アマゾン ウェブ サービス(AWS)公式トレーニングの最新コースとして、生成AIの基礎を学ぶ1日コース「Generative AI Essentials on AWS」の受講申込受付を開始しました。

生成AIの基本概念と仕組み、ユースケース、責任あるAI導入の考え方など幅広く学べるため、エンジニアだけでなく、経営や企画、マーケティングなどビジネス部門の方にも適した講座です。

クラスメソッドのAWSトレーニングサービス(https://classmethod.jp/aws/services/training/)

「Generative AI Essentials on AWS」について

生成AIの基本概念と仕組み、ユースケース、責任あるAI導入の考え方などを幅広く学べるコースです。

座学だけでなく、ハンズオンやデモを通じて理解を深められる内容です。

対象者

・生成AIを利用したビジネスやサービス開発に興味のある方

・AWS認定(AWS Certified AI Practitioner - Foundational)の取得を目指している方

※ 認定試験の出題範囲を広くカバーする内容ですが、試験対策コースではありません。

期間

1日コース 7時間

価格

77,000円(税込)

※ メンバーズプレミアムサービスご加入の場合:61,600円(税込)

詳細

Generative AI Essentials on AWS ~生成AI基礎~(https://classmethod.jp/aws/services/training/course/#Generative-AI-Essentials-on-AWS)

開講スケジュールはクラスメソッドのAWS公式トレーニングサービスページ(https://classmethod.jp/aws/services/training/course/#section-schedule)からご確認ください。

生成AI関連のAWS公式トレーニングコース

現在、生成AIに関するAWS公式トレーニングコースは、全3種が開講されています。

- Generative AI Essentials on AWSAWS上で生成AIを活用するための基礎を学ぶコースです。- Developing Generative AI Applications on AWS生成AIを応用したシステム開発の基本知識を学ぶ、2日間のコースです。システム開発に関わる管理者、エンジニアの方向け。- Generative AI for Executives生成AIを活用したビジネス戦略を学ぶ、経営層/ビジネスリーダー向けの半日間のコースです。

参考:AWSトレーニングコース一覧(https://classmethod.jp/aws/services/training/course/)

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社はアマゾン ウェブ サービスをはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI/機械学習等の分野で企業向け技術支援を行っています。AWS支援では2015年から継続して最上位パートナーに認定され、国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSサービスパートナー オブ ザ イヤー」を3度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。現在までの技術支援実績は約4,000社、AWS環境については25,000アカウント以上となりました。社員による技術情報発信にも注力し、オウンドメディア「DevelopersIO」では4万本以上の記事を公開中です。「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という企業理念のもと、最適な技術を提案してまいります。

本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 : 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 : クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI/機械学習技術支援

オフィシャルサイト : https://classmethod.jp/(https://classmethod.jp/)

技術ブログ「DevelopersIO」: https://dev.classmethod.jp/(https://dev.classmethod.jp/)

技術情報コミュニティ「Zenn」:https://zenn.dev/

Facebookページ :https://www.facebook.com/classmethod/(https://www.facebook.com/classmethod/)

公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。