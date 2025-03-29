³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤È¡Ö¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÅÄ·ûÆó¡¢°Ê²¼¡ÖAlbaLink¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤È¡Ö¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¶¨Äê¡×¡Ë¤òÀµ¼°¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AlbaLink HP¡§https://albalink.co.jp/jititai20250328/
¶¨Äê¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢µÜ¸Å»Ô¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ç¤ÏÊ¿À®29Ç¯¤Ë¡Ö¶õ²ÈÅùÂÐºö·×²è¡×¤ä¡Ö¶õ²ÈÅù¤ÎÅ¬Àµ´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤òºöÄê¤·¡¢ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½êÍ¼Ô¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¶õ¤²È¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÜ¸Å»Ô¤ÈAlbaLink¤ÏÏ¢·È¤·¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤äÍø³èÍÑ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶õ¤²È¤ÎºÆÎ®ÄÌ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÉ¹¥¤Ê½»´Ä¶¤Î°Ý»ý¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
- ¶õ¤²ÈÅù¤ÎÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¶õ¤²ÈÅù¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¶õ¤²ÈÅù¤Î½êÍ¼Ô¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¶õ¤²ÈÅù¤ÎÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î¶¦ÍµÚ¤ÓÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢ÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
µÜ¸Å»Ô »ÔÄ¹ »³ËÜ ÀµÆÁ
¡ÖËÜ»Ô¤Ç¤Ï¶õ¤²ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢½êÍ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ù±ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÏÅÄ ·ûÆó
¡Ö¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤äÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÔÆâ¤ÎÊª·ïÂÐ±þ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¹ÔÀ¯³µÍ×
ËÜ¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ´Åö¡§¡ÖµÜ¸Å»ÔÌò½ê ´ë²è²Ý¡×
µÜ¸Å»Ô¸ø¼°HP¡§https://www.city.miyako.iwate.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink
½êºßÃÏ¡§ ¢©135-0042 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÌÚ¾ìÆóÃúÌÜ17ÈÖ16¹æ BESIDE KIBA 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ ²ÏÅÄ·ûÆó
ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡§ 03-6458-8617
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://albalink.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://wakearipro.com/
https://akiya-kaitoritai.com/