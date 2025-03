¥µ¥ó¥È¥êー¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼«ÈÎµ¡¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¢¥×¥ê¡Ö¥¸¥Ï¥ó¥Ô¡×¤ËÁí¹ç·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループにおいて、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを展開するGMOペイメントゲートウェイ株式会社(東証プライム市場:証券コード 3769、代表取締役社長:相浦 一成 以下、GMO-PG)は、サントリービバレッジソリューション株式会社(代表取締役社長:森 祐二 以下、サントリービバレッジソリューション)が展開する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」に、総合決済サービス「PGマルチペイメントサービス」を提供します。キャッシュレスが普及する中、「ジハンピ」対応自販機では、誰でも、簡単に、すぐ買える、シンプルなキャッシュレスでの購買体験が実現されています。

【背景と概要】

GMO-PGは、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献するべく、オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供することで、各業界の課題解決を支援しています。このたび、サントリービバレッジソリューションが全国に順次展開する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」に総合決済サービス「PGマルチペイメントサービス」を提供し、自販機でのキャッシュレス購買体験を支援します。

「ジハンピ」対応自販機では、サントリービバレッジソリューションが自販機外部にNFCタグが貼付された「ジハンピ」専用端末を設置しているため、ユーザーはスマートフォンアプリ「ジハンピ」を使ったタッチ決済が可能となります。従来型の高額なカードリーダーライターを利用しない革新的な決済方式のため、展開箇所数の大幅な増加を実現しています。

今後もGMO-PGは、各業界の課題解決を進めるお客様のイノベーションパートナーとして、各種決済・金融関連のソリューションやプラットフォームの提供、決済インフラの構築などを行い、お客様の成長や持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【「ジハンピ」について】(URL: https://www.suntory.co.jp/softdrink/jihanki/jihanpi/ )

サントリービバレッジソリューションが提供する「ジハンピ」は、アプリを起動して、ピッとタッチするだけで買える自販機キャッシュレスアプリです。右上に「ピ」のロゴマークが付いている自販機でご利用いただけ、誰でも、簡単に、すぐ買えるシンプルな購買体験が実現されています。13種類のマネーが使えるので、いつも使っているマネーでお支払いいただくことができるほか、5種のポイントを使う・貯めることが可能です。「ジハンピ」対応の自販機は2025年中に約15万台展開される予定です。

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】

オンライン化・キャッシュレス化・DXなどを支援する決済を起点としたサービスを提供しています。年間決済処理金額は19兆円を超えており、オンライン総合決済サービスはEC事業者やNHK・国税庁等の公的機関など15万店舗以上の加盟店に導入されています。

決済業界のリーディングカンパニーとして、オンライン総合決済サービス、対面領域での決済サービス、後払い・BNPL(Buy Now Pay Later)、金融機関・事業会社へのBaaS支援、海外の先端FinTech企業への戦略的投融資など、決済・金融技術で社会イノベーションを牽引し、持続可能な社会の実現と社会の進歩発展に貢献してまいります。(2024年12月末時点、連結数値)

以上

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】(URL: https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) )

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社(東証プライム市場 証券コード:3769)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL: https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/) )

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOペイメントゲートウェイ株式会社

インダストリーソリューション本部

第一営業統括部 サービス第一営業部

TEL:03-3464-2323 E-mail:info@gmo-pg.com

※お問い合わせの際は、「ジハンピの件」とお申し付けください。

Copyright (C) 2025 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.