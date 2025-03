¡Ú¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥»¥ÖÅçÎ±³Ø¡Ûº£Ç¯¤Î²Æ¡¢»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿Æ»Ò¸þ¤±ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥­¥ã¥ó¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、2025年7月7日(月)~8月29日(金)の期間限定で、親子で参加できる英語キャンプ「ファミリーキャンプ」を実施いたします。本プログラムは、2023年に親子でセブ留学を経験した山田まりやさんが監修し、日本にいるかのような安心感と、セブ島でしか味わえない異文化体験を両立した内容となっております。

なぜ、ここまで安心して留学できるのか?

その理由は、QQEnglishが提供する「トリプルA(安心・安全・アドベンチャー)」にあります。本プログラムでは、日本人スタッフの常駐や治安の良いエリアでの滞在、さらに異文化体験を通じた実践的な英語学習を提供し、初めての親子留学でも安心してご参加いただけます。

ファミリーキャンプの詳細:https://qqenglish.jp/lp/family-camp-2025summer/

親子で英語を「学ぶ」から「使う」へ!セブ島で過ごす特別な英語体験

英語教育の重要性が高まる中、「子どもだけでなく親も一緒に学びたい」「英語を使う環境に身を置きたい」というニーズが増えています。従来の子ども向け英語キャンプとは異なり、本プログラムでは親子で学ぶことを重視し、滞在中の安全性や快適な環境づくりをサポートいたします。

さらに、2023年8月にセブ島で留学を経験した山田まりやさんが「親子で英語を学ぶことの大切さ」に共感し、本プログラムの監修を担当。自身の体験を活かし、子どもだけでなく保護者も一緒に楽しみながら学べる内容となるよう企画に携わりました。

また、本プログラムでは親御さんもレッスンを受講するか選択可能です。

「子どもと一緒に学びたい」「自分も英語をスキルアップしたい」という方はレッスンに参加でき、

「子どもを見守りながら、リゾート気分も楽しみたい」という方は自由に過ごすこともできます。

「英語を学ぶ」だけでなく、「英語を使う」経験を積むことで、より実践的な英語力が身につく環境を提供します。

「山田まりや監修 ファミリーキャンプ」 の概要

山田まりやさん親子とQQEnglish代表の藤岡との3ショット

・内容:マンツーマンレッスン4コマ

・キャンプ期間:2025年7月7日(月) ~8月29日(金)

・対象年齢:6歳~15歳のお子さまと親御さま

・滞在場所:Savoy Hotel Mactan New Town

・学校:QQEnglish ビーチフロント校

・支払い方法:クレジットカードまたは銀行振込

・申し込み方法:以下の「【夏期限定】 山田まりや監修 ファミリーキャンプ お申し込みフォーム」よりお申し込みをお願いいたします。

▶【夏期限定】 山田まりや監修 ファミリーキャンプ お申し込みフォーム:https://x.gd/kcKlH(https://x.gd/kcKlH)

QQEnglishが提供する【トリプルA】安心&安全&アドベンチャーとは

QQEnglishの「山田まりや監修 ファミリーキャンプ」では、トリプルAの環境でお子さまの英語力を伸ばしながら、親子で特別な留学体験ができるようサポートいたします。

1.A:安心QQEnglishの日本人スタッフSavoyホテル

お子さまが英語学習に集中できるよう、親御さんも安心できる環境を整えました。学校には日本人スタッフが常駐しておりますので、緊急時のトラブルも日本語で相談できるためご安心いただけます。

●日本人スタッフ7名が常駐

●校舎すぐ横のSavoyホテルでの滞在で快適に過ごせる

2.A:安全

親子で安心して過ごせる、安全な環境での留学をお約束します。治安も落ち着いているマクタンニュータウンエリアのため、外出時も安心してセブ島の街をお楽しみいただけます。

●治安のよいマクタンニュータウン内に位置している

●徒歩30秒の距離に学校と宿泊施設があるため移動時も安全

●充実したサポート体制で親子ともに快適な滞在を保証

3.A:アドベンチャー学校から徒歩5分で行けるビーチラプラプ/マゼラン記念碑

学ぶだけでなく、現地の文化や英語を楽しみながら実践できる環境をご用意しました。校舎から徒歩5分にはプライベートビーチがあり、QQEnglishの生徒は無料でご利用いただけます。

●山田まりやさん監修の観光マップ付き

●授業以外の時間外も街中で英語を活用し授業の応用ができる

●異文化体験を通じて子供の視野を広げられる

ビーチフロント校/宿泊施設について

<ビーチフロント校>

レッスンの様子ビーチフロント校にあるカフェテリア兼イベントブースビュッフェスタイルの食事

QQEnglishのキャンパスはラグジュアリースタイルの学校です。

レッスンスペースは、マンツーマンレッスン専用の個室全てに生徒と教師用のパソコンを1台ずつ設置。モニターで教材を閲覧しながら、さらにインターネットも活用した授業を行うことやホワイトボードもあるので、パソコンが苦手な方はホワイトボードを使ったレッスンも可能です。

また、毎日3食のビュッフェスタイルでのお食事の提供をはじめ、ジュースなどのドリンクもございます。食事は日本人に合う味付けを提供しており、毎食、生野菜やフルーツもご用意しております。

校内での水はすべて綺麗な軟水を使用しておりますので、お食事・飲み物も安心してお楽しみいただけます。

より多くの方がご利用いただけるように開放感のある広々としたスペースとして新設いたしました。

<Savoyホテル>

ホテルのお部屋Savoyホテルのプール学校から徒歩5分にあるプライベートビーチ

滞在していただくSavoyホテルは、校舎の隣にあるため徒歩30秒ほどで移動が可能な4つ星のホテルです。

ホテルの入り口には24時間ガードマンが警備についているため、安全にお過ごしいただけ、さらにホテル内には、プールが設備されており、泳いでリフレッシュすることができます。

さらに徒歩5分圏内にはプライベートビーチがあり、QQEnglishの生徒は無料でご利用いただけます。

料金について

<親子1組当たりの金額※親御さまはレッスンを受けない場合>

<親子1組当たりの金額※親御さまもレッスンを受ける場合>

※追加ベッドをご希望の場合は2,300円/泊が追加で必要となります。

※お子さま2名+親御さま2名の場合、親子2組のお申し込みとして処理させていただきます。

※お子さま3名+親御さま1名の場合は親子1組にお子さま2名追加として処理させていただいた上、追加のお部屋代7,650円/泊をご請求させていただきます。

※費用に含まれるもの:授業料(4時間分)、ホテル、食事、入学金、SSP(特別許可証)、ID代、空港ピックアップ(お迎え)、DLT(見守りの先生)

※費用にふくまれないもの:航空券、海外旅行保険、ツアー費用

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。

