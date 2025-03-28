¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢BPM¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¡¡½¤»Ê¡¢°Ê²¼¡§¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÄÍ¡¡¾¡Ì¦¡¢°Ê²¼¡§BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢BPM¢¨¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2025Ç¯3·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤ÎÈÎÇä¤È¡¢¶ÈÌ³²þ³×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎBPM¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ Business Process Management¤ÎÎ¬¡£¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ²ÝÂê¤òÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤ÆPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¹Ô¤¦·Ð±Ä¼êË¡¤Î¤³¤È¡£
¢£ÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³²þ³×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³²þ³×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤òÂ¥¿Ê¤·ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¼ÂÁõ¤¹¤ë¡¢End to End¤ÊBPM¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤·ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤Î³µÍ×
¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤ÊBPM¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥»¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤éµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î²Ä»ë²½¡¢ÌäÂêÅÀ¤Î¿×Â®¤ÊÆÃÄê¡¢¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ËÜ·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆBPM¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þ³×¼êË¡¤ò¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å3Ç¯´Ö¤Ç¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¤ò30¼Ò¤ËÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸ÍÄÍ¡¡¾¡Ì¦ÍÍ¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È
BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖBiXi DAIA powered by iGrafx¡×¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ÈÎÇä³«»Ï¤ÎÈ¯É½¤ò´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÅ¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¤ª¤è¤Ó¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë»ö¶È³ÈÂç¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£BiXi¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11650/table/1745_1_0e1cf70ad9cb60fb97a8f743d44c093a.jpg ]
¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.agrex.co.jp/¡Ë
¡¡¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BPO¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡Ë¡¢SS¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢SI¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÃì¤È¤¹¤ëÁí¹ç¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£1965Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³½èÍý¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ø¤È¤½¤ÎÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¶ÈÌ³½èÍý¤ÈIT¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁí¹ç²½¡¦Í»¹ç²½¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥°¥ëー¥×2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¡ØIT¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î´ê¤¤³ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ù¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¡ÖÅÔ»Ô½¸Ãæ¡¦ÃÏÊý¿êÂà¡×¡ÖÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥àー¥Ðー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥¯¥¹
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈÅý³çËÜÉô¡¡BPM¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ーÅý³çÉô
BPM¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー´ë²èÉô¡¡¡¡°ð³À
TEL¡§03-5371-1505 E-mail¡§pr_sales@m.agrex.co.jp