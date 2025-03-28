NEC¡¢¡ÖÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø À¸À®AI¶¦Æ±¸¦µæ²ñ¡×¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ò¸øÉ½
NEC¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È2024Ç¯7·î¤Ë¡ÖÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø À¸À®AI¶¦Æ±¸¦µæ²ñ¡×(°Ê¹ß¡¢¸¦µæ²ñ)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø15¼Ò¤ÈNEC¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¦Æ±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¸¡¾Ú¡×¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¡×¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×Åù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò7¤«·î¤ËÏË¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¸¦µæ²ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿³èÆ°ÆâÍÆ¤ä¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¶È³¦¤Î´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¦µæ²ñ¤Î³µÍ×
¢£¶¦Æ±¸¡¾Ú¤Î¥Æー¥Þ
¡¦¥Æー¥Þ1¡§RAGµÚ¤Ó³°Éô½èÍý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡¾Ú¡ÊÍ»»ñãÈµÄ¡Ë
¡¡¡¡¥æー¥¹¥±ー¥¹£±.¡ÖºâÌ³Ê¬ÀÏ¤Î»Ù±ç¡×¤Î¸¡¾ÚÆâÍÆ
¡¡¡¡¥æー¥¹¥±ー¥¹£².¡ÖãÈµÄ½ñÊ¸°Æ¤ÎºîÀ®¡×¤Î¸¡¾ÚÆâÍÆ
¡¦¥Æー¥Þ2¡§RAGµÚ¤Ó³°Éô½èÍý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡¾Ú¡ÊÍÂ¤«¤ê»ñ»ºÈÎÇä¡Ë
¡¡¡¡¥æー¥¹¥±ー¥¹£³.¡Ö±Ä¶È¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ÎºîÀ®¡×¤Î¸¡¾ÚÆâÍÆ
¡¡¡¡¥æー¥¹¥±ー¥¹£´.¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀºåÌ²½¡×¤Î¸¡¾ÚÆâÍÆ
¡¦¥Æー¥Þ3¡§¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¸¡¾Ú
¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jpn.nec.com/fintech/contents/202503/ai.pdf
¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¾¾ÈøËÀèÀ¸¤è¤ê°Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ²ñ¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦Æ±¤ÇÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬»ý¤ÄÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê³èÆ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ç¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¡ÖÀè¶î¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¡¡¶µ¼ø
¾¾Èø¡¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
DF¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡¡Digital Finance ¶ä¹Ô¡¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹ | NEC(https://jpn.nec.com/nvci/finance/index.html?)¡¡