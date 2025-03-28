À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥íー¥êー¥í¥É¥¥óÅìµþÅ¹¡×¤¬¡¢3·î28Æü¡Ê¶â¡ËÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖAXIS¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä«¹á¿®Íº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖAXIS¡×¤Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥íー¥êー¥í¥É¥¥óÅìµþÅ¹¡×¤¬¡¢2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢LoreeRodkin¡Ê¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤È¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤éºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Èà½÷¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤ÈÀ®¸ù¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥µ¥¯¥»¥¹¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ Ï»ËÜÌÚ¤Î¡ÖAXIS¡×Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LoreeRodkin¡Ê¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¡Ë¡¡
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó
¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¡×¤È¸ì¤ëLoree Rodkin»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥·¥«¥´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤¬¥¸¥å¥¨¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñー¥«ー¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢·úÃÛ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤Îµð¾¢¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯ー¥Ñー¡¢¥Ð¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥Ô¥ó¤Î²È¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤«¤éÃþ°¦¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸òÍ§¤Î¹¤µ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¬»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Èþ¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤È»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥¸¥å¥¨¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Æ¥¤¥éー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥éー¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¡¢¥·¥¨ー¥ë(Èà½÷¤Î¿ÆÍ§)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Í¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢44ÂåÌÜ¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ì¥Ç¥£ー¡¢¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥ª¥Ð¥Þ¤ÎÊõ¾þÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¾Î»¿¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥óÇîÊª´Û¤Ë±Êµ×ÊÝÂ¸Å¸¼¨ÉÊ¤È¤·¤Æ¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¸¥å¥¨¥êー
Èà½÷¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤ÈÀ®¸ù¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥µ¥¯¥»¥¹¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¤ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤áËèÇ¯À¤³¦¤ÎÛØÉñÂæ¤Ç¤â¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥È¤È¾ðÇ®¡¢¤·¤Ð¤·µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥íー¥êー¥í¥É¥¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼ê¸µ¤Ç´¶¤¸¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤È¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤éºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀ¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·úÃÛÍÍ¼°¤ä²ÚÎï¤Ê¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅªÂ¤·ÁÊª¤¬¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¤òÌ¥¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾¡§¥íー¥êー¥í¥É¥¥óÅìµþÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5-17-1 AXIS¥Ó¥ë 3F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡¦¿åÍË
TEL¡§03-6447-5646
URL¡§https://www.loreerodkin.co.jp/
¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖAXIS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1981Ç¯9·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ»ËÜÌÚ¡¦ÈÓÁÒÊÒÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£ÆüËÜ½é¤ÎÌ±´Ö¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖAXIS¥Ó¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀ¸³è¤ÎÄó°ÆÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó»ï¡ÖAXIS¡×¤äAXIS¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·¥¹¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ÕµÁ¤òÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://center.axisinc.co.jp/