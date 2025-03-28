Å´Æ»¥°¥Ã¥º¡ÖTRAINIART¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È¡Ë¡×¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡»³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÀ¾½¨Ëû¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü¤è¤êÅ´Æ»¥°¥Ã¥º
¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTRAINIART¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È¡Ë¡×¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡»¡ÖTRAINIART¡×¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¡ÖÅ´Æ»¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åìµþ±Ø¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÆâ¤ÈÅìµþ¥¹¥Æー
¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êーÆâ¤Ë³Æ1Å¹ÊÞ¡¢ÂçµÜ¤ÎÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ë1Å¹ÊÞ¤Î·×3²Õ½ê¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥ÈJRE MALL¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»TRAINIART¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È¡Ë¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëºß¸Ë³ÎÇ§µ¡Ç½¤ä¡¢¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ëÁ°¤Ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Å´Æ»¥°
¥Ã¥º¤¬¤è¤ê¿È¶á¤ËÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÅù¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤ä¡Ö1Æü1²ó¤¯¤¸¡×Åù¡¢ËèÆü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûJRÅìÆüËÜ¾¦»ö¤Ï¡¢TRAINIART¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È¡Ë¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Å´Æ»¥°¥Ã¥º¤äSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¼ç¤Êµ¡Ç½
¡Ê1¡ËÄê´üÅª¤Ê¾ðÊóÇÛ¿®¡¡
¡¡¡¡ ¿·¾¦ÉÊ¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¹¤Ê¤É¤Î¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤ËÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅ¹ÊÞºß¸Ë³ÎÇ§¡¡
¡¡ Åìµþ±Ø¥°¥é¥ó¥¹¥¿Æâ¤ÎTOKYOÅ¹¤ÈÅ´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Î¼è°·¾¦ÉÊ¤Èºß¸Ë¾õ¶·¤òÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ë
Á°¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åー
¡¡¡¡ TRAINIART¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤äSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë
ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¤È5ÃÊ³¬É¾²Á¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÉÊ ¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë1Æü1²ó¤¯¤¸
¡¡¡¡ 1Æü1²ó¡¢ËèÆüLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤ÈLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤ÎTRAINIART POINT
¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òËèÆü¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë
¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
(5) ¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É
TOKYOÅ¹¡¦Å´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ä¡¢¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¤ÎÅê¹Æ¡¢1Æü1²ó¤¯¤¸¤Ç
GET¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ËÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
TRAINIART¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÅù¤Ë°ú¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡¡
3¡¥TRAINIART¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(1)BRAND CONCEPT (¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È)
¡ÖTRAINIART¡×¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¡ÖÅ´Æ»¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÀöÎý¡¦¥Û¥ó¥â¥Î»Ö¸þ¡¦¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡Öµ¡Ç½¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å´Æ»¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅ´Æ»
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«Âó¤·¤Þ¤¹¡£
(2)SHOP (¥·¥ç¥Ã¥×)
¡¦TRAINIART TOKYO¡Ê¥È¥ì¥Ë¥¢ー¥È ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Åìµþ±Ø²þ»¥ÆâB1³¬¥°¥é¥ó¥¹¥¿Æâ
¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Å´Æ»ÇîÊª´ÛÅ¹
¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÂçÀ®Ä®3-47 Å´Æ»ÇîÊª´ÛÆâ1³¬¡¡
¡¡¢¨¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÆþ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×TRAINIART Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êーÅ¹
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êーÆâ2³¬
¡¡¢¨¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êー¤ÎÆþ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨°ìÉô¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦TRAINIART JRE MALLÅ¹
¡¡https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¾¦»ö¡¡¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¾¦ÉÊËÜÉô¡¡TEL:03-3299-1947