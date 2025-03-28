Ã¸Ï©Åç ³¤¤Î¸«¤¨¤ë¾®·à¾ì¤Ç¡¡²Î¤ÈÉñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¡ØÉñ¤¤ÍÙ¤ë¶¿¤Î¶Á¤ ―¤Õ¤ë¤µ¤È Neo Japonism¡Ê¥Í¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡Ë―¡Ù¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
·à¾ìÇÈ¾èÄâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¡ØÉñ¤¤ÍÙ¤ë¶¿¤Î¶Á¤ ―¤Õ¤ë¤µ¤È Neo Japonism¡Ê¥Í¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡Ë―¡Ù¤¬2025Ç¯3·î22Æü (ÅÚ) ～ 2025Ç¯5·î6Æü (²Ð¡¦½Ë)¤ËÀÄ³¤ÇÈ¡¡ÇÈ¾èÄâ¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»ÔÌîÅçÂçÀî70¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ :
https://www.confetti-web.com/events/6899
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/neojaponism/
Ã¸Ï©Åç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¹¾¸Í»þÂå¤Î²öÁ¥¾¦¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÅÄ²°²ÅÊ¼±Ò¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¤¬3·î22Æü¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¡£
Ã¸Ï©Åç¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹áÀî¸©¡Ö¶âÈûÍåÁ¥Á¥¡×¤ä¹âÃÎ¸©¡Ö¤è¤µ¤³¤¤Àá¡×¡¢·§ËÜ¸©¡Ö¤ª¤Æ¤â¤ä¤ó¡×¡¢¿·³ã¸©¡Öº´ÅÏ¤ª¤±¤µ¡×¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÎÌ±ÍØ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
±é½Ð¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ½Ð¿È¤ÇÆ±·àÃÄ¤ä·àÃÄ»Íµ¨¤Î±é½ÐÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¼Õ¼î±É¤¬Ã´Åö¡£·àÃÄ»Íµ¨¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù½éÂå¥·¥ó¥ÐÌò¤ò±é¤¸¤¿ºä¸µ·ò»ù¡¢2020Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÂÀ¸ÝÁÕ¼Ô¡¦¾åÅÄ½¨°ìÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¸ø±é³µÍ×
·à¾ìÇÈ¾èÄâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー
¡ØÉñ¤¤ÍÙ¤ë¶¿¤Î¶Á¤ ―¤Õ¤ë¤µ¤È Neo Japonism¡Ê¥Í¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡Ë―¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î22Æü (ÅÚ) ～ 2025Ç¯5·î6Æü (²Ð¡¦½Ë)¡¡³Æ²ó14»þ ³«±é
²ñ¾ì¡§ÀÄ³¤ÇÈ¡¡ÇÈ¾èÄâ¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»ÔÌîÅçÂçÀî70¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
ºä¸µ·ò»ù
ÀÐºä¸÷
ÃÓÌîÀé²Æ
²»·î¤µ¤Ä¤
¶â¿¹¤Ê¤Ä¤ß
»³º¬Àé½ïÎ¤
¸¶Ë¨¡¹²Ö
Ä¹²¬ÈþÃÏÎ±
ÃæÀî¤Ò¤«¤ë
µÈÅÄÍüÇµ
ÅÄÌîÀ¶¹á
ÜÆ¤Ê¤Ä¤
¡Ú±éÁÕ¡Û
¾åÅÄ½¨°ìÏº¡¿¸Þ½½Íò¹Âç¡ÊÂÀ¸Ý¡Ë
´îÏ¢Ëã°á¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
º´Æ£ÊËÈþ¡Ê¥Õ¥ëー¥È¡Ë
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡§¼Õ¼î±É
²»³Ú¡§´Ú»ÒÍÈ¡¢¾®ß·»þ»Ë
ÉñÂæÈþ½Ñ¡§ÃæÄÔ°ìÊ¿
¾ÈÌÀ¥×¥é¥ó¡§ÃÝÆâÅ¯Ïº¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥¹¡Ë
²»¶Á¥×¥é¥ó¡§ËÜÂ¼¼Â
°áÁõ¡§º¬ÌÚ¿²ð¡Ê°áÁõ²°¥ª¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡Ë
ÂÀ¸ÝºîÄ´¡§¾åÅÄ½¨°ìÏº
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
3·î22Æü(ÅÚ) 14:00
3·î23Æü(Æü) 14:00
3·î24Æü(·î) 14:00
3·î29Æü(ÅÚ) 14:00
3·î30Æü(Æü) 14:00
3·î31Æü(·î) 14:00
4·î5Æü(ÅÚ) 14:00
4·î6Æü(Æü) 14:00
4·î12Æü(ÅÚ) 14:00
4·î13Æü(Æü) 14:00
4·î19Æü(ÅÚ) 14:00
4·î20Æü(Æü) 14:00
4·î26Æü(ÅÚ) 14:00
4·î27Æü(Æü) 14:00
4·î28Æü(·î) 14:00
4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë) 14:00
4·î30Æü(¿å) 14:00
5·î2Æü(¶â) 14:00
5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë) 14:00
5·î4Æü(Æü¡¦½Ë) 14:00
5·î5Æü(·î¡¦½Ë) 14:00
5·î6Æü(²Ð¡¦½Ë) 14:00
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÈÌ¡§4,000±ß
¾®Ãæ¹â¡§2,000±ß
¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com