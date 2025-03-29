°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ20Ç¯¡¢Ãø¼ÔÎß·×240ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý ´°Á´ÈÇ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ðー (Cats & Flower)¡Ù¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ã«¸ýÆà½ïÈþ¡Ë¤Ï2025Ç¯3·î28Æü¤Ë¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý ´°Á´ÈÇ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ðー (Cats & Flower)¡Ù¡Ê¥¸¥§¥êー¡¦¥ß¥ó¥Á¥ó¥È¥óÃø¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢È¯¹Ô¤«¤é20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±25ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý¡Ù¤È¡¢Æ±¤¸¤¯5ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ø¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ê¿´¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤Ç¤¹¡£Ãø¼ÔÎß·×240ËüÉôÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÁõÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÍÀ¸¤¬¤ª¤ªー¤Ã¡ª¤ÈÊÑ¤ï¤ë¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Î¥Ò¥ó¥È
¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¤¬Îß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Ãø¼Ô¥¸¥§¥êー¡¦¥ß¥ó¥Á¥ó¥È¥ó¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¼«Âº¿´¡×¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¼«Âº¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¡¢¼«Âº¿´¤ò´ðÁÃ¤Ë¤·¤¿¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý¡Ù¤Ç¡¢2004Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ò¥ó¥È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¼«¿È¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬Æþ¤Ã¤¿µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é½çÈÖ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¹àÌÜ¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡¢¼«Âº¿´¤ò¹â¤á¤ë6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
- ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ä¿Í¤«¤éÎ¥¤ì¤ë
- ³Ú´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ë
- ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à
- ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë
- ¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤Êý
- ¼«Âº¿´¤ò¹â¤á¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤Êý
- Æü¾ïÀ¸³è¤Î¾ã³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤Êý
- ÆÃÊÌ¤ÊÁõÃú¤ÇÌ¾Ãø¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤Êý
¢¨ËÜ½ñ¤Ï2015Ç¯7·î¤ËÅö¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý ´°Á´ÈÇ ¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー·È½ñ¡Ù¤Î¸ÂÄê¥«¥ÐーÈÇ¤Ç¤¹¡£¥«¥Ðー°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý½ñÀÒ³µÍ×
¡ÚÃø¼Ô¾ðÊó¡Û
¥¸¥§¥êー¡¦¥ß¥ó¥Á¥ó¥È¥ó¡ÊJerry Minchinton¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃø½Ò²È¡£Â¿Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿Í¤¬¼«Âº¿´¤ò¹â¤á¡¢¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤ä¹¬Ê¡¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Âº¿´¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Ãø½ñ¤ÏËÜ½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý¡Ù¡Ø¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ê¿´¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤¬ÆüËÜ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー´©)¡£
µÝ¾ìÎ´ (¤æ¤ß¤Ð¡¦¤¿¤«¤·)¡ÊÌõ¡Ë
ËÝÌõ²È¡£¼ç¤ÊÌõ½ñ¤Ë¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý¡Ù¡Ø¿ÍË¾¤¬½¸¤Þ¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤¯¥Ò¥ó¥È¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー´©¡Ë¡¢¡Ø°ìÎ®¤Î¿Í¤Ë³Ø¤Ö¼«Ê¬¤ÎËá¤Êý¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¡×¤¿¤á¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý ´°Á´ÈÇ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ðー (Cats & Flower)¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î28Æü
´©¹Ô¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó
»ÅÍÍ¡§¿·½ñ¡¿211¥Úー¥¸
ISBN¡§9784799331446
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡ã»æ½ñÀÒ¡ä
Amazon
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331442/d21_rs_pr-22
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331446&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331446&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)
¡ãÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ä
Amazon
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0F1CNVJNK/d21_rs_pr-22