Oasys¡¢¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£AI»þÂå¤ÎIPÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOasys¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¹©ÄøDX²½»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñÁÏ½Ð¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¡×¤ÈÄó·È¤·¡¢Oasys¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇAI»þÂå¤ÎIPÊÝ¸î¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤ÎAIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤äÃøºî¸¢¿¯³²¤ÎÌäÂê¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IP»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊÝ¸î¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢À©ºî¹©Äø¤ÎDX²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âIP¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¼ý±×Ê¬ÇÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É ¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Oasys¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IPÊÝ¸î¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Ç¤â¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ·÷Æâ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Oasys¤Ï¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤¬·Ç¤²¤ëAI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âIP¤ÎÊÝ¸î¤ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶¦Æ±¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Oasys¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾IP¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÆüËÜ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò½é¤á¤È¤¹¤ëIP¤Î·òÁ´¤Ê³èÍÑ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤È¤È¤â¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡CEO »°À¥ ½¤Ê¿
AI»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢AI¤¬ÁÏºî¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢AI¤ò¡È¥Äー¥ë¡È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÏºî¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¼«Á³¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÁÏºîÊª--¤¤¤ï¤Ð¡Èº²¡É¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø½¬¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÀµÅö¤ËÊó¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Oasys ¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Oasys Representative Director ¾¾¸¶ Î¼
AIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢IP¥Û¥ë¥Àー¤¬°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¤ÎÃøºîÊª¤ÎÍøÍÑ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎIP»ö¶È¼Ô¤ä¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªÅù¤ÎIP¤ò¼è¤ê°·¤¦²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈ¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Oasys¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ç¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤äIP¥Û¥ë¥Àー¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎIP»º¶È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥á¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
À©ºî¹©Äø¤ÎDX²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âIP¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¼ý±×Ê¬ÇÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Oasys¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Oasys¤Ï¡ÖGateway for Tokenized Asian Assets¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Oasys¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¡Ê¥Á¥§ー¥ó±¿ÍÑ¼çÂÎ¡Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¸¦µæ½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼êIP¥Û¥ë¥Àー¤äWeb3´ë¶È¤Ê¤É20¼ÒÄ¶¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿PoS¡ÊProof of Stake¡ËÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎOasys¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ÎÌµÎÁ²½¤È¹âÂ®½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£