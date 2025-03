¡ØALKOO by NAVITIME¡Ù¤ÈÆüËÜ¥¦¥ªー¥­¥ó¥°¶¨²ñ¤¬Ï¢·È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤ò¿ä¿Ê

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:大西 啓介)が提供するウォーキングアプリ『ALKOO(あるこう) by NAVITIME』と、一般社団法人日本ウオーキング協会(本社:東京都文京区、代表:畑 浩靖)は、全国の自治体や企業の健康促進策を、共同で推進していくことに合意しました。

現在、数多くの自治体・企業で、健康促進策の一つとして、ウォーキングアプリを使った取り組みが行われていますが、多くのケースでアプリのダウンロード数は自治体住民全体の数パーセント、と利用者への浸透度は伸び悩んでいるのが実情です。その要因として

・単に歩数カウント機能やウォーキングコース情報等のコンテンツを有したアプリを提供するだけでは、継続や行動変容には結びつきづらい

・ポイント制度のインセンティブを設けても、すぐに飽きてしまう

・スマートフォン等の操作が不慣れな方へのサポート体制が弱い

といったことが挙げられます。

そこで、日々楽しく歩くことをサポートするウォーキングアプリ『ALKOO by NAVITIME』と、全国で年間2,000を超える大小ウォーキング大会やウォーキング教室、ウォーキング指導者の育成を行っている一般社団法人日本ウオーキング協会が連携し、共同で、全国の自治体や企業に、健康寿命延伸と医療費削減に向けた健康促進プログラムを提案してまいります。

これにより、単に健康促進のためのデジタルインフラの提供だけにとどまらず、より多くの利用者が『ALKOO by NAVITIME』を通じて楽しめる“リアルな場(イベント)”の開発、健康リーダー育成等による利用者に身近なウォーキングコミュニティの醸成、高齢者など幅広い方々への『ALKOO by NAVITIME』活用サポートを行う体制等が整備され、デジタル及びリアルフィールドでのインフラ構築を提供し、より多くの利用者の参加が期待できます。

今後の展開

・2025年4月より、JML(日本マーチングリーグ)認定公式大会などの全国の主要大会を中心に、『ALKOO by NAVITIME』を活用したアプリウォークを展開します。『ALKOO by NAVITIME』にて、大会のウォーキングコース情報や、コース途中のスポット情報などを提供し、参加者の皆様に、ウォークラリーをお楽しみいただきます。

・また、ウォーキングコース情報の連携にとどまらず、『ALKOO by NAVITIME』を活用した健康推進事業として、自治体・企業内での歩数ランキングイベントや、各自治体の総合戦略に沿った健康促進プログラムなどを提案、推進していきます。

ALKOO by NAVITIME

2014年にリリースされた『ALKOO by NAVITIME』は、歩数・移動距離・消費カロリーを自動計測し、グラフで振り返るといった、日々のウォーキングを楽しむ様々な機能をご利用いただけます。

また、本アプリを活用し、健康経営を支援する社内ウォーキングイベント開催パッケージの提供や、地域のウォーキングコースのアプリ内掲載、ウォーキングイベントの配信等を行えるB to B/B to G向けのヘルスケアソリューション『ALKOO for Business』も提供し、自治体や企業の健康増進に向けた取り組みをサポートします。

《主な機能》

・歩数、移動距離、消費カロリー、移動軌跡、撮った写真、行った場所を自動計測

・目標歩数や決められた歩数を達成することなどでウォーキングポイントを獲得

・入力した歩数で行けるスポット検索

・ユーザー毎や、出身地対抗、年齢層対抗の歩数ランキング

・ウォークラリー&スタンプラリー

・全国のウォーキング&お散歩コース紹介

・日陰が多いルートなど、様々なウォーキングルートを提案

《『ALKOO by NAVITIME』アプリ紹介サイト》

https://static.cld.navitime.jp/walkingapp-storage/common/html/service_lp/index.html

《法人向けヘルスケアソリューション 『ALKOO for Business』 紹介サイト》

https://www.navitime.co.jp/healthcare/

《過去実績》

・自治体での健康推進事業・観光誘客用施策として、100案件以上の導入実績

・プレスリリース:2024年1月16日 「埼玉県健康増進事業「コバトンALKOOマイレージ」の開発に技術協力」

https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202401/16_5691.html

一般社団法人日本ウオーキング協会

・1964年、東京オリンピック(第1回)開催の年に「歩け歩けの会」として設立(昨年創業60周年)

・全国47都道府県協会ネットワークを含め、年間2,000を超える大小ウォーキングイベントや教室を開催

・IML(インターナショナルマーチングリーグ:世界3ヶ国、27大会が加盟)設立メンバー、現アジアアンバサダー

・JML(日本マーチングリーグ:日本全国17大会が加盟)会長、事務局

・AJWC(オールジャパン ウォーキング カップ:全国54大会が加盟)運営

・ウォーキング指導者(資格制度、検定制度)育成

※J-Walkingライセンス(https://license.jwalking.jp)を開設

・日本最大級ウォーキングイベント総合サイト『J-Walkingエントリー(https://jwalking.jp)を開設

(2024年2月現在アクティブユーザー数21万人、年間イベント数264万回))

お問い合わせ先

・一般社団法人日本ウオーキング協会 DX推進室 Tel:03-5816-2175 E-mail:info@jwalking.jp

・株式会社ナビタイムジャパン ヘルスケア事業部 E-mail:biz-bus-walking@navitime.co.jp