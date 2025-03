À¤³¦½é¡ª¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º ¥«¥ë¥Á¥ãー¡õ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¥µ¥Þー¥­¥ã¥ó¥× ÉÙ»Î»³Ï¼2025¡×¡¡±Ñ¸ì¤Ç¡ÈÆüËÜÊ¸²½¡ßesports¡ß¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÉÂÎ¸³

株式会社Touch Your Future

三軒茶屋インターナショナルスクール(株式会社Touch Your Future 東京都世田谷区、代表:和田麻里子)は、株式会社フォネット 富士山県ツアーズ(山梨県甲府市、代表:清水栄一)と2025年7月6日(日)より国内外の若者を対象とした「ジャパニーズ カルチャー&ボランティア サマーキャンプ2025」を共催いたします。当キャンプは、世界の若者が、オールイングリッシュの環境で、日本伝統文化や最新トレンドe-sportsを体験。富士山麓ならではのアウトドアスポーツや、地元高校生との国際交流と毎日異なる活動で、文化の違いを理解していきます。さらに、富士山エリアのクリーン活動で海外大学進学に重要なボランティア国際証明書も取得できます。日本人も留学生もインバウンド若者も、「日本で」「日本を学ぶ」唯一無二の「英語キャンプ」です。



ジャパニーズカルチャー&ボランティア サマーキャンプ2025 概要

開催期間: 2025年7月6日(日)~7月19日(土) ※2週間

対象:12歳~18歳(中高生)・19歳~22歳(大学生・専門学校生)

開催地: 山梨県南都留郡富士河口湖町(宿泊施設:西湖周辺宿)

参加費: 67万円(税込み)

キャンプの魅力

日本文化を体験(茶道、着物、神社巡り、伝統工芸、日本美術鑑賞)

環境保護ボランティア(富士山麓のクリーンアップ活動)

ボランティア証明書発行(海外大学入試や面接に活用可能)

eスポーツ・ポップカルチャー体験(eスポーツ、アニメ・ゲーム文化)

アウトドアアクティビティ(樹海ウォーク、氷穴探検、カヌー)

現地高校生との国際交流(英語・日本語でのコミュニケーション)

富士急ハイランドなどのフィールドトリップ

三軒茶屋インターナショナルスクール代表・和田麻里子からのコメント

eスポーツ体験(eスポーツトーナメント)アウトドアアクティビティ(氷穴探検)ボランティア証明書発行日本文化を体験(茶道)

「毎年私は、海外のサマーキャンプに子どもを連れて視察、参加してきました。増加し続けている世界のサマーキャンプ市場の中で、日本は圧倒的にその数が少なく、特に英語で行われるキャンプは、山か海かで行われるアウトドアレジャーキャンプのみです。そこで、これだけ美しい自然と独自のカルチャーを持つ日本で、それらを体感し、世界の子どもたちが集える場ができないだろうかと思い企画したのがこの「ジャパニーズカルチャー&ボランティア サマーキャンプ」です。日本の象徴であり、自然・文化・精神性の集結地である富士山エリアで開催します。

世界はますますグローバル化が進んでおり、国や言葉、文化の違いを超えて理解し合う力が大切です。

多くの子どもたちが、このキャンプで、仲間とともに生活をし、多様な文化活動や国際交流を通し、その中に普遍的な価値を見出してくれるのではないかと信じています。

三軒茶屋インターナショナルスクール

東京都世田谷区三軒茶屋で2013年創業。英語学童と英会話スクール。幼少期から学ぶ生徒が多く、海外留学や世界のサマースクールに多く生徒を送りだしている。

サマーキャンプとは

サマーキャンプとは、子供や若者を対象に、夏の間、スポーツ、芸術、アウトドアアドベンチャー、資格取得、語学学習、STEMなどのさまざまなアクティビティに焦点を当てた宿泊を伴うプログラムです。 American Camp Associationによると、米国では12,000日以上のキャンプが営業しており、年間約1,400万人の子どもたちにサービスを提供しています。

市場規模は2022年に243億ドル、2030年には397億ドルに達すると予測され、成長率(CAGR)は6.4%(2024年~2030年)です。

サマーキャンプが増加している主な理由として、世界の共働き世帯の増加があげられ、学校の夏期休暇中の預け先としての需要が増加していること。普段会うことができない同世代の子どもたちとの共同生活で社会性を育むことができ、屋外活動が多く健康面に寄与するなど、サマーキャンプの大きな魅力となっています。

地域別市場シェア(2023)

北米:45% 最大シェア

アジア太平洋:25%、今後最も成長が見込まれる地域

ヨーロッパ:20%

ラテンアメリカ・中東&アフリカ:各5%

キャンプの種類とトレンド

レジャーキャンプ:60% 最大シェア (テント・ロッジに宿泊するアウトドアキャンプ)

アドベンチャーキャンプ:40% 最も成長率が高い (カヤック、ロッククライミングなど)

STEMキャンプ:教育的価値の高さで人気

本件に関するお問い合わせ

(株)フォネット 富士山ツアーズ

E-mail:info@fujisan-pref.jp

公式サイト: https://fujisan-pref.jp/tour/90/

三軒茶屋インターナショナルスクール

(株式会社Touch Your Future)

E-mail: 3cha@3chais.jp

サマーキャンプ詳細サイト: https://3chais.jp/lp/summer-camp-2025-1/

The World’s First Experience!

Japanese Culture & Volunteer Summer Camp around Mt. Fuji 2025

-All in English“Japanese Culture × Esports × Volunteering”-

Sangenchaya International School (Setagaya-ku, Tokyo; Principal: Mariko Wada) will organize the “Japanese Culture & Volunteer Summer Camp 2025” in cooperation with Phonet Co., Ltd. / Mt. Fuji Prefecture Tours (Kofu City, Yamanashi; President: Eiichi Shimizu).

This one-of-a-kind summer camp offers young people from Japan and around the world a special opportunity to experience traditional Japanese culture and cutting-edge trends like e-sports, all in a fully English-speaking environment. Each day is filled with diverse activities from outdoor sports unique to Mt Fuji region to international exchange with local high school students, to exciting field trips designed to promote global understanding.

Campers will also participate in a Mt. Fuji area clean-up project, through which they can earn an international volunteer certificate-a valuable asset for students applying to overseas universities.

Whether you're a Japanese student, an international student, or an inbound youth traveler, this is a truly unique English-language camp where you can experience Japan and learn about Japan - its culture.

JCC Summer Camp 2025 - Overview

Dates: July 6 (Sun) - July 19 (Sat), 2025 (2 weeks)

Target Age Group: 12-18 years old (Middle & High School Students)・19-22 years old (University students and vocational school students)

Location: Mt. Fuji area (Traditional Japanese-style accommodation)

Participation Fee: Please check the official website for details.

Special Features

Japanese Cultural Experience - Tea ceremony, kimono dressing, calligraphy, shrine visits, traditional crafts

Outdoor Adventures - Aokigahara Forest Hiking, cave exploration, canoeing

International Exchange - Interaction with local high school students (English & Japanese communication)

Pop Culture & Innovation - esports, anime, gaming culture

Environmental Volunteering - Tree planting, clean-up activities

Official Volunteer Certificate - Beneficial for university and overseas admissions

Exciting Field Trips - Including Fuji-Q Highland amusement park

Message from Mariko Wada, Principal of Sangenchaya International School

Pop Culture & Innovation(esports)Outdoor Adventures(cave exploration)Environmental VolunteeringJapanese Cultural Experience(Tea ceremony)

Each year, I have traveled abroad with my child to visit and take part in international summer camps. While the global summer camp market continues to grow, Japan still offers only a limited number of programs-particularly those conducted in English. Most English-language camps in Japan tend to focus solely on outdoor leisure activities, either in the mountains or by the sea.

This led me to envision a new kind of camp-one where children from around the world can come together to experience not only Japan’s breathtaking natural landscapes but also its deep and distinctive culture. That vision became the foundation for the Japanese Culture & Volunteer Summer Camp.We chose Mt. Fuji area as the location for this camp-an iconic and spiritual symbol of Japan that represents the harmony of nature, culture, and tradition. But this camp is more than just fun-it’s a truly enriching program designed to help children and young adults grow. Here’s what makes it special.

As the world becomes increasingly globalized, it is important that we have the ability to understand each other beyond the differences of country, language, and culture.

We believe that many children will discover universal values through living with their peers at this camp and participating in a variety of cultural activities and international exchanges.

About Sangenchaya International School

Founded in 2013 in Sangenchaya, Setagaya-ku, Tokyo, Sangenchaya International School operates both an English afterschool program and an English conversation school. Many of our students begin learning English at an early age and later go on to study abroad or participate in summer schools around the world. We are dedicated to nurturing globally minded individuals from a young age.

What Is a Summer Camp?

A summer camp is a residential program designed for children and young people during the summer months. These camps offer a diverse range of activities, including sports, arts, outdoor adventures, certification programs, language learning, and STEM education.

According to the American Camp Association, there are more than 12,000 day and overnight camps operating in the United States, serving approximately 14 million children each year.

The global summer camp market was valued at USD 24.3 billion in 2022 and is projected to grow to USD 39.7 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.4% between 2024 and 2030.

One of the main drivers of this growth is the rising number of dual-income households worldwide. This trend has increased the demand for reliable childcare and educational experiences during school summer breaks. In addition, summer camps offer distinct benefits-helping children develop social skills through group living, and enhancing their physical health through outdoor activities-making them an increasingly attractive option for families.

Market Share by Region (2023)

Types and Trends in Summer Camps

- North America: 45% - Largest market share- Asia-Pacific: 25% - Fastest-growing region- Europe: 20%- Latin America / Middle East & Africa: 5% each- Leisure Camps:60% share- Including outdoor camps with tent or lodge accommodations- Adventure Camps:40% share- The fastest-growing segment- STEM Camps: Increasingly popular due to their high educational value

Inquiries

Fujisan Tours, Phonet Co., Ltd.

Email: info@fujisan-pref.jp

Official Website and Application: https://fujisan-pref.jp/en/tour/90/

Sangenchaya International School

Email: 3cha@3chais.jp

The detail of the camp:https://3chais.jp/lp/summer-camp-2025/