¡ãidetox¡ä¡È¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡É¤ò³ð¤¨¤ë¿·¥«¥¿¥í¥°ºþ¿·¡¢idetox¥µ¥¦¥Ê¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ø

株式会社 MY WAY SMART

◎株式会社MY WAY SMART(所在地:福岡県福岡市、代表取締役:白木武範)が展開するサウナブランド「idetox(アイデトックス)」は、ブランドカタログを全面リニューアルし、2025年3月28日に春版として公開いたしました。

カタログを見る :https://idetox.jp/pages/sauna_catalog

■ idetoxカタログ2025 春版について

本カタログでは、これまでの製品情報に加え、木材・サイズのバリエーション、設置環境(屋内/屋外)別のモデル構成、カスタマイズオプションの詳細などを網羅。

個人住宅・宿泊施設・レジャー施設・グランピング施設など、幅広い設置シーンを想定し、“サウナのある暮らし”をより具体的に提案する構成となっています。

■ リニューアルの背景

近年、自宅や別荘などプライベート空間へのサウナ導入が広がる中、idetoxでは多様なニーズに応える製品ラインナップと、導入検討者の視点に立った情報提供の重要性を感じていました。

今回のカタログ刷新では「はじめての導入検討者にも分かりやすく、導入後のイメージが湧く内容」を目指して制作されています。

■ 主なリニューアルポイント

製品タイプ別(ルームサウナ/バレルサウナ/屋外強化モデル)の詳細紹介ページを拡充

■ 対応ラインナップ・活用シーン

idetoxカタログ2025年春版では、以下のような多様な製品・用途に対応した構成となっています。

- ルームサウナ(屋内向け)- バレルサウナ(屋外/デザイン重視)- 屋外強化モデル(耐候性・大型対応)- 個人住宅、別荘- 宿泊施設、グランピング施設- ショールーム、住宅展示場- 商業施設、リラクゼーションスペース など

■ 閲覧方法

デジタルカタログ(WEB閲覧)

https://idetox.jp/pages/idetox-catalog

PDFダウンロード版

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0554/7452/0157/files/idetox-catalog-2025_2.pdf

■ 今後の展開

今後は、体験型モデルの拡充、分割支払いの導入、法人向けOEM相談の受付など、導入ハードルの低減とユーザー体験の向上に注力し、今後も“暮らしに寄り添うサウナ”の普及に向け、製品開発と情報発信を続けてまいります。

サウナ専門ブランド「idetox(アイデトックス)」|株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、サウナ専門ブランド『idetox(アイデトックス)』による発信です。



○idetoxは、“サウナのある暮らし”を提案する専門ブランドとして

個人住宅から商業施設まで幅広いシーンに最適なサウナ製品の提供と導入支援を行っています。



設計から設置、そして導入後の修理・メンテナンスまで、長く安心してお使いいただけるサポート体制を整え、快適なサウナ環境の実現をトータルで支えています。



○法人様向け・個人様向けサウナ導入・アフターケアについて

idetoxでは、法人様・個人様向けのサウナ導入に対応しております。

宿泊施設・グランピング・展示場・ショールームなど、設置環境に応じた最適なご提案が可能です。

特注仕様・修理やメンテナンスのご相談なども含め、ぜひお気軽にお問い合わせください。



▼お問い合わせ窓口:https://idetox.jp/pages/contact

▼ idetoxサイト:https://idetox.jp/





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 :株式会社MY WAY SMART

英語商標 :MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 :〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 :代表取締役 白木 武範

業務内容 :スマートライフ事業:サウナの企画・提案

創業 :2009年10月

設立年月日 :2015年4月

資本金 :2,000万円

適格請求書発行事業者:登録番号 T9290001069766

ホームページ :https://mywaysmart.com/