Ãæ¾®´ë¶ÈÉ¬¸«¡ª50Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢¸«¤¨¤ë²½³èÍÑCN¥¹¥¿ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÃ¦ÃºÁÇ»þÂå¤Î¾¡¤Á»Ä¤ê¤òÎ¾Î©¡ª
´ë¶È¡¦»ö¶È½ê¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄºê¹ä»Ë)¤Ï¡¢¹âÆ¤¬Â³¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¾®´ë¶È¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶¾ÊSHIFT»ö¶È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥¹¥¿ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò2025Ç¯4·î18Æü(¶â)¡¢5·î16Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸øÊç³«»ÏÄ¾Á°¡¢»ö¶È¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿ï»þ¤´ÁêÃÌ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎSHIFT¤Ï£²¥öÇ¯¤ÎÊ£¿ôÇ¯ÅÙ»ö¶È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤â¤Ã¤È¸«¤¨¤ë²½¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¡ª
¢£¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥¹¥¿ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
¡¡SHIFT»ö¶È¤Î¡ÖDX·¿CO2ºï¸ºÂÐºö¼Â¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ï¡¢DX¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎÀßÈ÷±¿ÍÑ²þÁ±¤Ë¤è¤ëÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¾ÊCO2²½¤ä¡¢±¿Å¾´ÉÍý¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê²þ½¤Àß·×¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ëÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎDX·¿»Ù±ç¤ÏÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ»ö¶È¤è¤êSHIFT»ö¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ESJ¤Ç¤ÏÆ³ÆþÅö½é¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ÇÃÇ¤Ë¼è¤êÆþ¤ìÂÐºöÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¹âÆ¤¬Â³¤¯ºòº£¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤êÀ¯ÉÜ¤âÃæ¾®´ë¶È¤Î¾Ê¥¨¥Í»Ù±ç¤ËÊä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Êä½õÎ¨3/4¡¢Êä½õ¾å¸Â200Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ìó50Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤Ç150Ëü±ßÊ¬¤ÎDX·¿CO2ºï¸º·×²èºöÄê»Ù±ç¤È¸«¤¨¤ë²½¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¡Ø¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥¹¥¿ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ï¤¼¤ÒËÜÀâÌÀ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸ºÂÐºö¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô
¡¦SHIFT»ö¶È¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤Ãæ¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢DX·¿ºï¸ºÂÐºö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»Ù±çµ¡´Ø¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
¡¦¼«¼Ò¤ÎÀßÈ÷¹¹¿·¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¸²ºß²½¤·¡¢¹¹¿··×²è¤òºöÄê¤·¤¿¤¤Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô
¡¦¸«¤¨¤ë²½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¢·×²èºöÄê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô
¢£ËÜÀâÌÀ²ñ¤´»²²Ã¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡©
- Ìó50Ëü±ß¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ìó50Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤Ç¡¢150Ëü±ßÊ¬¤ÎDX·¿CO2ºï¸º·×²èºöÄê»Ù±ç¤È¸«¤¨¤ë²½¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë²è´üÅª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡£ËÜÀâÌÀ²ñ¤ÇSHIFT»ö¶È¤ÎÁ´ÍÆ¡¦¼Â¾ð¤òÇÄ°®¤·¡¢¸«¤¨¤ë²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È³èÍÑÊýË¡¤òÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤¹¤°¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¹¥¿ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢CO2ºï¸º¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö°Æ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥í―¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬ÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÀª¤ò¼õ¤±¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤ò´Þ¤áÁ´¤Æ¤ÎÊª²Á¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥ÈÂÐºö¤Ç¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤è¤ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë2¥öÇ¯¤ÎÊ£¿ôÇ¯ÅÙ»ö¶È´ü´ÖÆâ¤Ë¤è¤êÀºåÌ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê²þ½¤Àß·×¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤ÏÁá¤¯¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ²áµî¤Î³èÍÑ»öÎã¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSHIFT»ö¶È¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºöÄê¤·¤¿·×²è¤Ï¤É¤¦³è¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤ë²½Æ³Æþ¸å¤ÎÊÑ²½¤ä¤½¤Î¸å¤Î»Üºö¤Ê¤É¼ÂºÝ¤ËSHIFT»ö¶È³èÍÑ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤Î»öÎã¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ³µÍ×¡¦¿½¹þÊýË¡
¡ÚÀâÌÀ²ñ¡Û´Ä¶¾ÊSHIFT»ö¶È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¡¡50Ëü¤Ç»Ï¤á¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÈÃ¦ÃºÁÇ»þÂå¤Î¾¡¤Á»Ä¤ê¡ª
Æü»þ¡§¡ÚÂè1²ó¡Û2025Ç¯4·î18Æü(¶â) 14:00～15:30¡¡¡ÚÂè2²ó¡Û2025Ç¯5·î16Æü(¶â) 14:00～15:30
Äê°÷¡§³ÆÆü 200Ì¾
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§Æ°²èÇÛ¿®¡¢ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ
¿½¹þÄùÀÚ¡§¡ÚÂè1²ó¡Û2025Ç¯4·î16Æü(¿å) 17:00¡¡¡ÚÂè2²ó¡Û2025Ç¯5·î14Æü(¿å) 17:00
¢£Æ±»þ³«ºÅ¥»¥ß¥Êー
¡Ú¥»¥ß¥Êー¡Û·Ð»º¾Ê¾Ê¥¨¥ÍÊä½õ¶â ÎáÏÂ7Ç¯¡¢8Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Êä½õ¶â³èÍÑ½Ñ
Æü»þ¡§¡ÚÂè1²ó¡Û2025Ç¯4·î18Æü(¶â) 15:40～17:00 ¡ÚÂè2²ó¡Û2025Ç¯5·î16Æü(¶â) 15:40～17:00
Äê°÷¡§³ÆÆü 200Ì¾
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§Æ°²èÇÛ¿®¡¢ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¿½¹þÄùÀÚ¡§¡ÚÂè1²ó¡Û2025Ç¯4·î16Æü(¿å) 17:00¡¡¡ÚÂè2²ó¡Û2025Ç¯5·î14Æü(¿å) 17:00
¢£¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¡¢ESJ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡: https://www.es-jpn.com/seminar/
SHIFT»ö¶È³èÍÑÉ¬¾¡¥¬¥¤¥É¡¡¡§https://www.es-jpn.com/column/1290/
¡¦ZOOMÆþ¼¼¾ðÊó¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀâÌÀ²ñ¤ÎÆâÍÆ
¡Ú£±¡¥´Ä¶¾ÊSHIFT»ö¶È¤ÈESJ¤Î¥µ¥Ýー¥È¡Û¡¡Ìó90Ê¬
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦»ö¶È½ê¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¿ÇÃÇ¤È·×²èºöÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëESJ¤¬¡¢SHIFT»ö¶È¤Î³µÍ×¤ÈDX·¿CO2ºï¸º·×²èºöÄê¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔESJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È³µÍ×¡Õ
¡¦ESJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦³Æ¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¡ÊCO2¸«¤¨¤ë²½¡¢Ã¦ÃºÁÇ¿ÇÃÇ¡¢¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê¡Ë
¡Ô´Ä¶¾ÊSHIFT»ö¶È¤È¤Ï¡©¡Õ
¡¦SHIFT»ö¶È¤Î¿Ê¤áÊý
¡¦ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
¡¦¸«¤¨¤ë²½¤Î³èÍÑÊýË¡
¡¦SHIFT»ö¶È¤Î¿½¹þ¤ß¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦(»²¹Í)SHIFT»ö¶È¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í
¡Ú£²¡¥·Ð»º¾Ê¾Ê¥¨¥ÍÊä½õ¶â¥»¥ß¥Êー ÎáÏÂ7Ç¯¡¢8Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Êä½õ¶â³èÍÑ½Ñ
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÊÑ¹¹ÅÀ¤Ê¤É¡¢¿½ÀÁ¤«¤é´°Î»¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©ÍèÇ¯ÅÙ¿½ÀÁ¤ò¸«»¤¤ì¤Æº£¤«¤é½àÈ÷¤Ç¤¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤Ê¤É¡¢¸øÊçÀâÌÀ²ñ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿Ìä¤Ë¤â¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀâÌÀ²ñ¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀâÌÀ²ñµÚ¤Ó¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¾Ò²ð
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄºê ¹ä»Ë¡Û
¢¨¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý»Î
¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡ÃÏµå»ñ¸»¥·¥¹¥Æ¥à¹©³ØÀì¹¶¸å¡¢DOWA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÈóÅ´¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥µー¥Þ¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¢¥ª¥à¥í¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Î´Ä¶»ö¶ÈÎ©¾å¤²¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2015Ç¯(³ô)¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
- ÀâÌÀ²ñ¡¢¥»¥ß¥Êー¤É¤Á¤é¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²»À¼¤ä±ÇÁü¤¬Íð¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ESJ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´ë¶È¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ËÜ¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄºê¡¡¹ä»Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.es-jpn.com/
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥»¥ß¥Êー¡§https://es-jpn.com/seminar/
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎSBT.com¡§https://es-jpn.com/seminar/sbt/
Ã¦ÃºÁÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È MinDeCarbon¡§https://www.es-jpn.com/column_top/
¢£¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¿ÇÃÇ¡×¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈSBT¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§045-680-3360¡¡¡ÊÊ¿Æü10¡§00～18¡§00¡Ë