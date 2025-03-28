¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡ÖASIA DESIGN PRIZE 2025¡×¶â¾Þ¼õ¾Þ¡¡¥¢¥¤¥ÀÀß·× ¥×¥ì¥«¥Ã¥È»ö¶ÈÉô °ñ¾ë¹©¾ì

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¡¦A' Design Award and Competition 2024 ¡ÖArchitecture, Building and Structure Design Award¡×ÉôÌç Golden A' Design Award¼õ¾Þ
¡¦Green Good Design Award 2024 ¡ÖGREEN ARCHITECTURE 2024¡×ÉôÌç ¼õ¾Þ
¡¦AIA International Design Awards ¡ÖArchitecture¡×ÉôÌç Í¥½¨¾Þ ¡ÊMerit Award¡Ë¼õ¾Þ
¡¦German Design Awards 2025¡¡¡ÖExcellent Architecture - Architecture¡× Winner¼õ¾Þ
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