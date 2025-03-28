ÅÁÀâ¤Î»í¿Í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡ª¸½Âå²»¶Á·Ý½Ñ½¸ÃÄ¥µ¥¦¥ó¥É¥¦¥©ー¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤È¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È 5·î2Æü¡Ê¶â¡ËÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¡ª3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄÉ²Ã¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®ÀèÃåÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï

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Courtesy of Soundwalk Collective
Photo by Rita Carmo
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Patti Smith: VOCALS
Stephan Crasneanscki: FIELD RECORDING/FOLEY
Simone Merli: SYNTHESIZERS
Lucy Railton: CELLO
Diego Espinosa Cruz Gonzalez: DRUMS/PERCUSSIONS
Pedro Maia: VISUALS/LIGHTS
Sebastien Bureau: SOUND ENGINEER
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Instagram(https://www.instagram.com/soundwalkcollective/)
Bandcamp(https://soundwalkcollective.bandcamp.com/album/correspondences-vol-1)
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KYOTOPHONIE
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