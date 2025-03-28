¥ª¥È¥á¥¤¥È¤Î»ÐÄï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖALTERGEAR(¥ª¥ë¥¿¥®¥¢)¡×¿·ºî¡ÖDIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò


¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤ÎÃËÀ­¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÈÍ§¾ð¡É¡Èå«¡É¤Ë½Å¤­¤ò¤ª¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖALTERGEAR(¥ª¥ë¥¿¥®¥¢)¡×¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ÖDIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ideaf.co.jp/altergear/dig-rock/



¢£Nintendo Switch(TM)¡ÖDIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-¡×¥ª¥È¥Õ¥¡¥ó2025 ¸ø³«¥àー¥Óー


https://youtu.be/HmFb94iw8DI



¤½¤ÎÂ¾¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ °ú¤­Â³¤­¡¢¡ÖDIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú¡ÖDIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-¡×¤È¤Ï¡Û







――¸«ÆÏ¤±¤è¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀ¸¤­ÍÍ¤ò¡£



ËÜºî¤Ï¡¢Àä»¿¥ê¥êー¥¹Ãæ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥ÞCD¡ØDIG-ROCK¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢


·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖDIGNITY PRODUCTION¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë


¥ëー¥­ー¥Ð¥ó¥É¡ÖImpish Crow¡×¤È°µÅÝÅª¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖRUBIA Leopard¡×¤Î


£²ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ØÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£



¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»Ñ¤«¤é


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Û


ÌîÃæ ¤Ä¤°¤ß¡¦TSUGUMI¡ÊCV¡§ÆâÅÄ ÍºÇÏ¡Ë








¿åÀî ³ð´õ¡¦TOKI¡ÊCV¡§¹¾¸ý ÂóÌé¡Ë








ÍÕ»³ ½¼¸¹¡¦MITSURU¡ÊCV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä¡Ë








¼Æºé ±À¿ý¡¦HIBARI¡ÊCV¡§Î©²Ö ¿µÇ·²ð¡Ë








ÆüÊë °«¡¦AKANE¡ÊCV¡§¸ÅÀî ¿µ¡Ë








»þÇ¤ ¹õÇµ¡¦KURONO¡ÊCV¡§ÀÐÀî ³¦¿Í¡Ë








ÅßÌÚ ¿¿Çò¡¦MASHIRO¡ÊCV¡§º´Æ£ ÂóÌé¡Ë








ËÏÀ÷ ÈÞ»Ö¡¦HAIJI¡ÊCV¡§²Ö¹¾ ²Æ¼ù¡Ë








ÈôÁÒ ÁÕ¶õ¡ÊCV¡§°ËÅì ·ò¿Í¡Ë


¢¨¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー








´à¸¶ »âµª¡ÊCV¡§¶ðÅÄ ¹Ò¡Ë


¢¨¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー







¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û


¿Íµ¤²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖJ-Break¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë²Æ¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¡ÖJ-Break fes.¡×¡£


¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢


·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖDIGNITY PRODUCTION¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£²ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î


¤É¤Á¤é¤«¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£



¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ëー¥­ー¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢


Ì´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥í¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î


¡ÖImpish Crow¡×¡£



¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÀª¤¤¤¬Áý¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Ç


¥Üー¥«¥ë¤Î¥¢¥«¥Í¤Ë¤è¤ë²Î»ì¤È°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬ÆÃÄ§¤Î


¡ÖRUBIA Leopard¡×¡£



Ìî³°¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Î£±¤«·î´Ö¡¢


Ì©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡ØÈà¤é¤Î»Ñ¡Ù¤È¤Ï――¡£



¡Ø²¦¤ÏÂçÃÏ¤òÅý¤Ù¡¢


¡¡òí¤Ï¶õ¤ò¼«Í³¤Ë¶î¤±¤ë¡£



¡¡¤½¤·¤Æ²¶¤¿¤Á¤Ï²Î¤Ë¡¢


¡¡²»³Ú¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¡Ù



――¤¿¤À¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²Î¤Î¤¿¤á¤Ë¡£


Èà¤é¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¡£


¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


¥¿¥¤¥È¥ë¡§DIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ç¥£¥°¥í¥Ã¥¯ ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー ¥ª¥Ö ¥æー¥¹¥Õ¥ë¥µ¥¦¥ó¥º¡Ë


ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch(TM)¡¿Nintendo Switch(TM) Lite


¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーADV


CERO¡§¿³ººÍ½Äê


¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯²ÆÈ¯ÇäÍ½Äê


²Á³Ê¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ] 8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ] 10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¸¶ºî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¡§µ×ÊÝÅè°¦¹á¡ÊTEAM Entertainment¡Ë¡¢¾å¸¶¤¢¤ê¤¹¡ÊTEAM Entertainment¡Ë


¥·¥Ê¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§´Ø ÎÃ»Ò¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒRe,AER


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¿µ×


¥²ー¥à¸¶²è¡ÊImpish Crow¡Ë ¡¡¡§Ç­°æ¥¢¥æ


¥²ー¥à¸¶²è¡ÊRUBIA Leopard¡Ë¡§Ï»·î¥í¥¯



¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê


¡ÖPlay the World¡×


²Î¡¡¡§Impish Crow


ºî»ì¡§TOKI


ºî¶Ê¡§TSUGUMI,HIBARI


ÊÔ¶Ê¡§Impish Crow



¡ÖTactics¡×


²Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§RUBIA Leopard


ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§AKANE


ÊÔ¶Ê¡¡¡¡¡¡¡§RUBIA Leopard



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ideaf.co.jp/altergear/dig-rock/


¸ø¼°SNS¡§https://x.com/digrock_ag


SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥£¥°¥íSwitch #ALTERGEAR #¥ª¥ë¥¿¥®¥¢ #¥Ç¥£¥°¥í



¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)MintLip/IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹