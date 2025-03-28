Âç¥Ò¥Ã¥È°ÛÀ¤³¦£Â£Ì¡ØÉåÃË»Ò¾¤´～°ÛÀ¤³¦¤Ç¿À½Ã¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿～¡ÙÂè11´¬¤¬6·î10Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡õÍ½Ìó³«»Ï!!¡¡ÆÃÁõÈÇ¤Ï¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¡Û
Îß·×150ËüÉô¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿°ÛÀ¤³¦BL¡ØÉåÃË»Ò¾¤´～°ÛÀ¤³¦¤Ç¿À½Ã¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿～¡Ù¡ÊÃø¡¦Æ£ºé¤â¤¨¡Ë11´¬¤¬È¯Çä¡ª
2019Ç¯12·î¤ÎÂè£±´¬È¯Çä°Ê¹ß¡¢ÆÉ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢´¬¿ô¡¢½ÅÈÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëÂè11´¬¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¹¥É¾¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤ÎÆÃÁõÈÇ¤òÈ¯Çä¡ª¾®ºý»Ò¤ÏÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î32P¡ª¤·¤«¤â¾®ºý»Ò¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¼ýÏ¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡Ö¶×²»¤Î°üÌæ½éÂÎ¸³¡×ÊÔ¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¹çÄÅ¸¶¶×²»Ìò¤òÀÐÃ«½Õµ®¤µ¤ó¡¢ÆäÌò¤òº´Æ£ÂóÌé¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£
3·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñ³Æ½ñÅ¹¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¡¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¡ÛÆÃÁõÈÇ¤¬È¯Çä
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØÉåÃË»Ò¾¤´～°ÛÀ¤³¦¤Ç¿À½Ã¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿～¡ÙÂè11´¬¤âÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÁõÈÇ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆÃÁõÈÇ¤ÏÂç¹¥É¾¤Î¾®ºý»ÒÉÕ¤¡£¥É¥É¥ó¤ÈÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î32P¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡ª¤¿¤À¤Î¾®ºý»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®ºý»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÀ¼¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¾®ºý»Ò¡×¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¿·¤·¤¤¾®ºý»ÒÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂè11´¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤ÆÃÁõÈÇintroduction¡ä
Âç¥Ò¥Ã¥È°ÛÀ¤³¦£Â£Ì¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ!!
¢ã¥¥ã¥¹¥È¢ä
¹çÄÅ¸¶¶×²»Ìò¡§ÀÐÃ«½Õµ®¤µ¤ó¡¡
ÆäÌò¡§º´Æ£ÂóÌé¤µ¤ó
ÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¼ýÏ¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡Ö¶×²»¤Î°üÌæ½éÂÎ¸³¡×ÊÔ!!
¸æ»Ò»î¸³¤Î¤¢¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¶×²»¤ÈÆä¡£¤¿¤À¤Ê¤Ë¤ä¤é¶×²»¤ÏÌ´¸«¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÎÀê¤¤»Õ¤«¤é¡¢¤È¤¢¤ë¤ª¹á¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì――!?¡¡
¡Ú¢¨ËÜÊÔÆâÍÆ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Û
¢¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥¥ã¥¹¥È
¹çÄÅ¸¶¶×²»Ìò¡§ÀÐÃ«½Õµ®¤µ¤ó¡¡
ÆäÌò¡§º´Æ£ÂóÌé¤µ¤ó¡¡
¹çÄÅ¸¶¶×²»Ìò¡§ÀÐÃ«½Õµ®¤µ¤ó
ÆäÌò¡§º´Æ£ÂóÌé¤µ¤ó
¢¡3·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñ³Æ½ñÅ¹ÍÍ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¦Ë¡¿Í¸ÂÄêÆÃÅµ¤¢¤ê
ËÜÆü¡¢3·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñ³Æ½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤ÆÂè11´¬ÄÌ¾ïÈÇ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥³¥ß¥³¥ß¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤´Í½Ìó¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾½ñÅ¹ÍÍ¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þー¥¸¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@futabashaBL(https://x.com/futabashaBL)¡Ë¤Ç¹ðÃÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã½ñÅ¹ÆÃÅµ¥ê¥¹¥È¡ä
¡ü¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¡¡ÚÍ½þ¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·16P¾®ºý»Ò¡¡¡ÚÄÌ¾ï¡Û4P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡ü¥³¥ß¥³¥ß¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¡ÚÍ½þ¡Û20P¾®ºý»Ò¡¡¡ÚÄÌ¾ï¡Û£±P¥Úー¥Ñー
¡ü¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡ÚÍ½þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¡ÚÄÌ¾ï¡ÛÊÒÌÌ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
and more...
¢¡ºîÉÊ³µÍ×
¡ØÉåÃË»Ò¾¤´～°ÛÀ¤³¦¤Ç¿À½Ã¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿～¡Ù
Ãø¡§Æ£ºé¤â¤¨
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥Þー¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
Âè£±´¬～10´¬¡¡¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡ÊÂè1´¬～Âè10´¬ÄÌ¾ïÈÇ½ñ±Æ¡Ë
¡ã6·î10ÆüÈ¯Çä¡ä
Âè11´¬ÄÌ¾ïÈÇ¡¡ËÜÂÎ¡§760±ß¡ÜÀÇ¡¡ISBN¡§978-4-575-38210-5
Âè11´¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¾®ºý»Ò¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¡¡ËÜÂÎ¡§1,200±ß¡ÜÀÇ¡¡ISBN¡§978-4-575-38211-2
¡ú¥Þー¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://www.futabasha.co.jp/comic_marginal/
¡ú¥Þー¥¸¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@futabashaBL(https://x.com/futabashaBL)
¡ãÂè11´¬introduction¡ä
Îß·×150ËüÉôÆÍÇË¡Ê»æ+ÅÅ»ÒÎß·×¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È°ÛÀ¤³¦£Â£Ì¡¢¡Ö¸æ»Ò»î¸³¡×ÊÔ¡¢´¶ÎÞ¤Î´°·ë!!¡¡
¸æ»Ò»î¸³¤Ç¶×²»¤Ë´Ø¤¹¤ëµ²±¤À¤±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æä¡£¶×²»¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·ç¤±¤¿¥Ôー¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÂÇ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶×²»¤Ï¾¤´¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤¢¤º¤Þ¤ä¤òË¬¤ì――¡£
¡Ö¸â¤È·Ê¸×¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡×ÊÔ¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¤â¼ýÏ¿¡ª
¡Ú¢¨ËÜÊÔÆâÍÆ¤ÏÆÃÁõÈÇ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Û