¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡VTuber¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò±§Ãè¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥Þ¥ó¥Àー¤Ë¡È±§¿ä¤¯¤ê¤¢¡É¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡ª
³ô¼°²ñ¼Òsorae¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¡¢Chart³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡Ë¡¢¤Õ¤ï¤³¤í¤â¤Á¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Ï¡¢±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿ä¤·³è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢§±§Ãè¤ÇVTuber¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿·¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ù¤òÈ¯É½
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000155140.html
¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¸·Áª¤·¤¿4¿Í¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î1¿Í¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤Î¡Ö±§¿ä¤¯¤ê¤¢¡×¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥Þ¥ó¥Àー¤Ï¡Ö±§¿ä¤¯¤ê¤¢¡×¤µ¤ó
¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー½¢Ç¤Âè1¹æ¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤Î¡Ö±§¿ä¤¯¤ê¤¢¡×¤µ¤ó¡£±§¿ä¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆËÜ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥³¥Þ¥ó¥Àー¡ÊÁ¥Ä¹¡Ë¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯10·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¤È¤·¤Æ±§Ãè³«È¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹©³ØÊ¬Ìî¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¾å¤²¤òÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤Æ¼Â¶·²òÀâ¤¹¤ëÇÛ¿®¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢±§Ãè³«È¯´Ø·¸¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
±§º´ÌÚ¤½¤é¤È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈClear∅Sky¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
JAXAÁêÌÏ¸¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¸ø³«¤Ø¤Î½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢JAXA H3¥í¥±¥Ã¥È»î¸³µ¡1¹æµ¡¡¦2¹æµ¡±þ±ç¥Ñー¥È¥Êー¡¢Æâ³ÕÉÜ¼çºÅÂè6²ó±§Ãè³«È¯ÍøÍÑÂç¾ÞPR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÎòÇ¤¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Æâ³ÕÉÜ¤¬½ê´É¤¹¤ë½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ß¤Á¤Ó¤¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¡¢±§Ãè³«È¯¤Î±þ±ç¤È¸À¤¨¤Ð±§¿ä¤¯¤ê¤¢¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/clearusui
YouTube¡§https://youtube.com/@clearusui
±§¿ä¤¯¤ê¤¢¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë3Ì¾¤ÎVTuber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±§¿ä¤¯¤ê¤¢¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤Ð¤Ã¤·¤ç¤ó¡ú¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥Þ¥ó¥Àー¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª±§¿ä¤¯¤ê¤¢¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥í¥±¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢ÃÏµå¤Î±§Ãè³«È¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ISS¡¦¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Ï¡¢ÃÏ¾å400km¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÍ¿Í±§Ãè¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢±§Ãè³«È¯¤ÈÈù¾®½ÅÎÏ¼Â¸³¤ÎÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁVTuber¤Îº²¤ò¹þ¤á¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬ÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤«¤é¤â¤¦Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡ú
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤òÉñÂæ¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç·¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¥³¥Þ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¾Ü¤·¤¯³Ú¤·¤¯¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÆ±¾è¤¹¤ëVTuber¥¯¥ëー¤âÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤ËVTuber½é¤Î±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=VPpi_zGezKI ]
°ì½ï¤Ë¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤VTuber¤òÊç½¸
¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ëVTuber¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¡ÊVTuber¥¯¥ëー¡Ë¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£³èÆ°»ñ¶â¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢VTuber¥¯¥ëー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»²²ÃÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢§±§Ãè¤ÇVTuber¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿·¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ù¤òÈ¯É½
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000155140.html
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Ø»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¦¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿4Ì¾¤ÎVTuber¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×³Æ1ÂÎ
¡¦VTuber¥¯¥ëー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò°õºþ¤·¤¿¡ÖA4¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×2Ëç
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Î¥í¥´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°õºþ¤·¤¿¡ÖA4¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×1Ëç
Á´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï±§Ãè¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Ìµ¿ÍÊäµëµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ÆÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤¹¡£
µ¢´Ô¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー4Ì¾¤ÎVTuber¤Î¤ª¼ê¸µ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿VTuber¤ä¶¨»¿¥í¥´¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½ÉÊ¡Ê¢¨¡Ë¤È¤·¤Æ¤ªÌá¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌá¤·¤¹¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½ÉÊ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°õºþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎÊç½¸¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î°õºþÎã
º¸¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë°õºþÎã¡£VTuberÍÍ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò1Ëç¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤Ìó20Ì¾Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë°õºþ¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Ø±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£±¦¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë²Ã¹©¤·¤¿Îã¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥×¥ê¥ó¥È¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î°õºþ¤äÀ½ÉÊ²½¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¸¥ÞÍÍ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥×¥ê¥ó¥È
¡¡https://angel-print.jp/
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òsorae¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¬¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤´»Ù±ç¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×ÆüËÜ¼Â¸³Åï¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¡Ê¥ê¥¿ー¥ó¡Ë¤ÏISS¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀ½ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´õË¾¤¹¤ë³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÂÄê¿ô¤äÀèÃå½ç¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÈ¯É½¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯³«»Ï¤¹¤ëÂè1ÃÆ¤È¡¢2025Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ë³«»Ï¤¹¤ëÂè2ÃÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖVTuber¥¯¥ëー¡×¤¬Á´°÷½¸·ë¤·¤¿±þ±ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤âÂè1ÃÆ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¤¿Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥«¥¬¥¯¥é¥¦¥É¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢§¥«¥¬¥¯¥é¥¦¥É
¡¡https://ssc.sorae.info/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÇÛ¿®¤«¤é1¤«·î°ÊÆâ¤Ë¡Ö¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥Ð¥ëー¥ó¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿¸Ä¿ÍÀªVTuber¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î»²²Ã¸¢¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ëÅë¾è¸¢¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹È¯É½Æü～2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥Ð¥ëー¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢§¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡https://oshisora.jp/
¢¨´ü´ÖÆâ¤Ë¼Â»Ü¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥Ð¥ëー¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿´ë¶ÈÊç½¸Ãæ¡ª
¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·Ãè¥¹¥Úー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç±§Ãè¤Ø±¿¤Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë°õºþ¤¹¤ë¶¨»¿¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¥í¥´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VTuber¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«¼Ò¤Î¥í¥´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î²èÁü¤ò±§Ãè¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡¢±§Ãè¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¥í¥´¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò·Á¤¢¤ë»Ñ¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤«¤é¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼µÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±§Ãè¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâÍ¿ô¤Î±§Ãè¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Òsorae¡×¡¢¥¹¥Úー¥¹¥Ð¥ëー¥óÅù¤Î¹Ò¶õ±§Ãè´Ø·¸¤Îµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¡ÖChart³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤äVTuber¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Õ¤ï¤³¤í¤â¤Á¹çÆ±²ñ¼Ò¡×3¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¿ä¤·³è¤Î¿·¤·¤¤±þ±çÊýË¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000155140.html
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È »öÌ³¶É
Mail¡§contact@oshisora.com
Web¡§https://oshisora.jp
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ë¤â¤È¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¿ä¤·Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»öÌ³¶É¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£