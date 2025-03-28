¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚRFID¤È¤Ï°ã¤¦ÁªÂò»è¡Û¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Î·×Â¬µ¡´ï¤äÂæ¼Ö¤Ê¤É¶¦Í»ñ»º¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/multisoup-20250417/M1D
ÆÃ¤Ë¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ëºî¶È¥¨¥ê¥¢¤äÊ£¿ô¤ÎµòÅÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢µ¡´ï¤Î½êºß¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ãµ¤¹»þ´Ö¤¬¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÂç¤¤¯Äã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢½êºß¤¬ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤¬Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ RFID¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖÄÉÀ×µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
»ñ»º´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ºRFID¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢RFID¤ÏÌµÀþ¼þÇÈ¿ô¤ò»È¤Ã¤¿ÈóÀÜ¿¨¼«Æ°Ç§¼±µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆþ½Ð¸Ë´ÉÍý¤äÃª²·¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¿¥°¤ÎÍÌµ¤ä¿ôÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢RFID¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥êー¥Àー¤ÇÆÉ¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¸ºß¤Î¸¡ÃÎ¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤äÄÉÀ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¡´ï¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²°Æâ³°¤Î¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ÌÃÖ¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ IoT¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²Ä»ë²½¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤ò¼Â¸½
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥¹ー¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸½¾ì¾ðÊó½¸Ìó¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØiField¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ñ»º´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·èºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØiField¡Ù¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²°Æâ³°¤Î¸½¾ì¾õ¶·¤äÆ°¤¯¿Í¡¦¥â¥Î¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤ä¿ÞÌÌ¾å¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Çー¥¿¤ò¥°¥é¥Õ¤ä¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Öºî¶È»Ø¼¨¡×¤ä¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖÊó¹ð½ñ¡×¡¢¡ÖÀßÈ÷¾ðÊó´ÉÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò»ñ»º¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤äÍøÍÑµÏ¿¤Î¼«Æ°²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ°Àþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦·×Â¬µ¡´ï¤äÂæ¼Ö¤Ê¤É¤Î¶¦Í»ñ»º¤äÀßÈ÷¤Î´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Êý
¡¦RFID°Ê³°¤Î»ñ»º´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô
¡¦²°Æâ³°¤Î¼«¼Ò»ñ»º¤ä¥Ò¥È¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥¹ー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/multisoup-20250417/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/multisoup-20250417/M1D
¢£ ·×Â¬µ¡´ï¤ä¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¶¦Íµ¡´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·×Â¬µ¡´ï¤äÂæ¼Ö¤Ê¤É¤Î¶¦Í»ñ»º¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÄ¢¤äÂß½Ð¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤¬·Á³¼²½¤·¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Êµ¡´ï¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂß½ÐµÏ¿¤È¼ÂºÝ¤Î½êºß¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ëºî¶È¥¨¥ê¥¢¤äÊ£¿ô¤ÎµòÅÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢µ¡´ï¤Î½êºß¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ãµ¤¹»þ´Ö¤¬¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÂç¤¤¯Äã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢½êºß¤¬ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤¬Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ RFID¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖÄÉÀ×µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
»ñ»º´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ºRFID¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢RFID¤ÏÌµÀþ¼þÇÈ¿ô¤ò»È¤Ã¤¿ÈóÀÜ¿¨¼«Æ°Ç§¼±µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆþ½Ð¸Ë´ÉÍý¤äÃª²·¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¿¥°¤ÎÍÌµ¤ä¿ôÎÌ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢RFID¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥êー¥Àー¤ÇÆÉ¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¸ºß¤Î¸¡ÃÎ¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤äÄÉÀ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¡´ï¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²°Æâ³°¤Î¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ÌÃÖ¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ IoT¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²Ä»ë²½¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤ò¼Â¸½
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥¹ー¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸½¾ì¾ðÊó½¸Ìó¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØiField¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ñ»º´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·èºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØiField¡Ù¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²°Æâ³°¤Î¸½¾ì¾õ¶·¤äÆ°¤¯¿Í¡¦¥â¥Î¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤ä¿ÞÌÌ¾å¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Çー¥¿¤ò¥°¥é¥Õ¤ä¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Öºî¶È»Ø¼¨¡×¤ä¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖÊó¹ð½ñ¡×¡¢¡ÖÀßÈ÷¾ðÊó´ÉÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò»ñ»º¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤äÍøÍÑµÏ¿¤Î¼«Æ°²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ°Àþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦·×Â¬µ¡´ï¤äÂæ¼Ö¤Ê¤É¤Î¶¦Í»ñ»º¤äÀßÈ÷¤Î´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Êý
¡¦RFID°Ê³°¤Î»ñ»º´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô
¡¦²°Æâ³°¤Î¼«¼Ò»ñ»º¤ä¥Ò¥È¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥¹ー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/multisoup-20250417/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]