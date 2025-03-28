¡Ú5/15³«¹Ö¡¦ÌµÎÁ¡Û¥Ï¥íー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ö´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî/±¿±ÄÍÜÀ®²Ê¡ÊÃ»»þ´Ö¡ËB-20¡×¼õ¹ÖÀ¸Êç½¸³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë ¤è¤ê¡¢¡Ö´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî/±¿±ÄÍÜÀ®²Ê¡ÊÃ»»þ´Ö¡ËB-20¡×¡Ê5·î15Æü³«¹Ö¡¦6¤«·î·±Îý¡Ë¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëC&R¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¼¡À¤Âå¤ÎWeb¶È³¦¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî/±¿±ÄÍÜÀ®²Ê¡ÊÃ»»þ´Ö¡ËB-20¡×¤Î¥³ー¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/?rls)
¢§»ÜÀß¸«³Ø²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B(https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B)
¿Ê²½¤ÎÁá¤¤Web¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤äAI¤Î³èÍÑ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È±þÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹»¤Ç¤Ï¡¢HTML/CSS¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤éCMS¡ÊWordPress¡Ë¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ëCanva¤äFigma¤ò»È¤¤ÁÇºàÀ©ºî¤ä¥ï¥¤¥äー¥Õ¥ìー¥à¡¢¥Ð¥Êー¹¹ð¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî/±¿±ÄÍÜÀ®²Ê¡ÊÃ»»þ´Ö¡ËB-20 ¡×¤Ç¤Ï¡¢WebÀ©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥äー¥Õ¥ìー¥à¡Ê¿ÞÌÌ¡Ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥×¡Ê´°À®¸«ËÜ¡Ë¤äÁÇºàÎà¤ÎºîÀ®¤ä²Ã¹©¡¢HTML/CSS¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤éCMS¡ÊWordPress¡Ë¤ÎÀ©ºî¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äµ»öºîÀ®¤ËÉ¬Í×¤ÊÃøºî¸¢¥¹¥¥ë¤òÁí¹çÅª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤¬¼ø¶È¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢½¢¿¦»Ù±ç¤Ç¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬·î1²ó1»þ´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íºà¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÍúÎò½ñ¡¦¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î½ñ¤Êý¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¤Ê¤É¤Î½¢¿¦»Ù±ç¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤âÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ËËÜ¥³ー¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢ºÆ½¢¿¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÏÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¶È³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ËWeb´ØÏ¢¥¹¥¥ë¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎWeb¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥¤¥ó¡Ë¡õÄÌ½ê¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡ª
¼õ¹Ö´ü´Ö¤Ï6¤«·î´Ö¡ªÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¿Ø¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥¤¥ó¡Ë¡õÄÌ½ê¤ÇWeb¥¹¥¥ë¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Å°ÄìÅª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÁá´ü¤Î½¢¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£PC¥ì¥Ù¥ë¤¬¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡ªWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î´ðËÜ¡Ö¥¿¥°¤ÎÍý²ò¡×¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹
C&R¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿¦¶È·±Îý¤òÅ¸³«¤·ËÜ¥³ー¥¹¤â¸ø¶¦¿¦¶È·±Îý¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆWeb¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ëStep by Step¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¹½À®¤Ç¤¹¡£HTML/CSS¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°ì¤«¤é¥¿¥°¤ò¼êÂÇ¤Á¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤Ë¤Ï¼êÂÇ¤Á¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¡ª
¢£Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ö
Web¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤ÊWeb¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ëµ»öºîÀ®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ãøºî¸¢¤ÎÃÎ¼±¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óºÇÅ¬²½¡ÊSEO¡Ë¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë»É¤µ¤ëÊ¸¾Ï¤Î½ñ¤Êý¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤µ»ö¹½À®¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÃøºî¸¢¤äË¡Î§¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æµ»öºîÀ®¤ä±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¡¿4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¿4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡¿4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë ³ÆÆü14¡§00～¡¢»ÜÀß¸«³Ø²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥³ー¥¹¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ï¥íー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Êµá¿¦¼Ô»Ù±ç·±Îý¡Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¼º¶ÈµëÉÕ¤ò¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤µá¿¦¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬Áá´ü¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡Öµá¿¦¼Ô»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸øÅª¤Ê¿¦¶È·±Îý¤Ç¤¹¡£¼õ¹ÖÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡Ê¶µ²Ê½ñÂå¡¦ÄÌ¿®µ¡´ïµÚ¤ÓÄÌ¿®Èñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨»ÜÀß¸«³Ø²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî/±¿±ÄÍÜÀ®²Ê¡ÊÃ»»þ´Ö¡ËB-20¡×¤Î¥³ー¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/?rls)
¢§»ÜÀß¸«³Ø²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B(https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B)
¡Ú¡Ö´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî/±¿±ÄÍÜÀ®²Ê¡ÊÃ»»þ´Ö¡ËB-20¡×¥³ー¥¹³µÍ×¡Û
¢£Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£»ÜÀß¸«³Ø²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
Âè1²óÌÜ¡¡ 3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
Âè2²óÌÜ¡¡ 4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Âè3²óÌÜ¡¡ 4·î7Æü¡Ê·î¡Ë
Âè4²óÌÜ¡¡ 4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨³Æ²ó14¡§00～¡¡¤ª¤è¤½30Ê¬～45Ê¬Í½Äê
¢¨»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©
¢£Áª¹ÍÆü
2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£·±Îý´ü´Ö
2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î6¤«·î´Ö
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¤´¼«Âð¤«¤éPC¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö
ÄÌ½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4ÃúÌÜ1－1¿·¸×ÄÌ¤êCORE
¢£¼õ¹Ö»þ´Ö
9¡§30～15¡§55¡ÊÁí·±Îý»þ´Ö496»þ´Ö¤ÎÆâ¡¢³Ø²Ê266»þ´Ö¡¢¼Âµ»108»þ´Ö¡¢¿¦¶È¿Í¹ÖÏÃ18»þ´Ö¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡£¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡Ë
¢¨5·î15Æü¤È11·î14Æü¤Î¤ß9¡§30～12¡§20
¢£³µÍ×
Ì¤·Ð¸³¤«¤éWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤ÊHTML/CSS¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CMS¡ÊWordPress¡Ë¤Î¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊCSS¤ä¥×¥é¥°¥¤¥óÄÉ²Ã¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¬ÆÀ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³èÍÑ¤¹¤ëFigma¤äCanva¤ò»È¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤Îµ»½Ñ¤â³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±¿±Ä¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤äÃøºî¸¢¤Î´ðÁÃ¤âÌÖÍå¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¢ã³Ø²Ê¢ä
Web³µÏÀ¡¿Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî´ðÁÃ1¡¿Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî´ðÁÃ2¡¿Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°1¡¿Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°2¡¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿Ãøºî¸¢¡¿¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó³µÏÀ¡¿½¢¿¦»Ù±ç
¢ã¼Âµ»¢ä
Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¼Â½¬/Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¼Â½¬1/Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¼Â½¬2/Web¥Þー¥±UX¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¼Â½¬
¢ã¤½¤ÎÂ¾¢ä
¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¡Ë¡¿¿¦¶È¿Í¹ÖÏÃ
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß
µï½»ÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ë¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤Î¿¦¶ÈÁêÃÌ¤Ë¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÁ°¤Ë¡¢»ÜÀß¸«³Ø²ñ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·±Îý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò
PEC¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
TEL¡§090-2170-0161 ¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö Ê¿Æü11¡§00～16¡§00¡Ë
E-Mail¡§pec04@pr.cri.co.jp
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼õÉÕ»þ´ÖÆâµÚ¤ÓÊç½¸´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢Áª¹ÍÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢É¬¤º´É³í¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£