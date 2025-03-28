¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê²»³Ú¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¥Þー¥±¥¿ー½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¿·¥ìー¥Ù¥ë¡Ötar¡Ê¥¿ー¡Ë¡×»ÏÆ°¡£

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Track list
¡¡ 1¡ÖÀéÀ¦Zoo-Zoo¡×
¡¡ 2¡ÖMillipede¡×
¡¡ 3¡ÖOntembaar¡×
¡¡ 4¡ÖQuincy-bass²¬ºê ±ÑÂÀ¡×
¡¡ 5¡Öskit¡×
¡¡ 6¡ÖH.T-arrangement/ATSUKI¡×
¡¡ 7¡ÖCrazy BOB-guitar/BOB ANDERSON¡×
¡¡ 8¡ÖBreed Beer¡×
¡¡ 9¡ÖGuanyin¡×
¡¡10¡ÖGet up-scratch/DJ MINE/DJ ZAM¡×
¡¡11¡ÖVerdejo¡×
¡¡12¡ÖFreedom ain¡Çt free¡×
¡¡13¡ÖKenchana¡×
¡¡14¡ÖAMMA¡×
Album cover artist
¡Ösunview¡×
Japanese calligraphy
¡ÖÎÓ ´îÂåÈþ¡×
Mix&Mastering
¡ÖATSUKI¡×
Special Thanks
¡ÖÂ¿¹ñÀÒÎÁÍý CAMEL¡×
¡ÖNatural Dining Lammin¡×
¥ê¥êー¥¹µÇ°¥Ñー¥Æ¥£³«ºÅ
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information
ÆüÄø¡§2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§elBUVA¡¡ºë¶Ì¸©·§Ã«»ÔÃÞÇÈ 3-80 ÊÛÅ·Æ²¥Ó¥ë2³¬
»þ´Ö¡§17:00-24:00
Entrance \2,000
Guest DJ
¡¡ZAM
¡¡YAMA¢¥
¡¡KAZUKIzBOXX
¡¡BOB ANDERSON
¡¡TAKAGUNFIRE
¡¡(ENERGY BOX)
Guest LIVE
¡¡Wemma
Pick up LIVE
¡¡Saga
Live Paint
¡¡sunview
Sound System
¡¡SOUND SERVICE
tar¡Ê¥¿ー¡Ë
Instagram: https://www.instagram.com/tar_recordings/
X: https://x.com/tar_recordings
³ô¼°²ñ¼Ò weroll
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¡ÖHOUYHNHNM¡×¤ä¡ÖEYESCREAM¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô/¹¹ð¥»ー¥ë¥¹¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Amazon Japan¤ÎWEB¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÅù¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀõÌîÍº²ð¤È¡¢¸µ¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎËÌ¸¶¹ë¤Ë¤è¤ê¡¢2019ÀßÎ©¡£¸ÜµÒÌÜÅª¤ÎºÇÅ¬²½¤È´ë¶ÈÌÜÅª¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê±é½Ð¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Î¥°¥íー¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡£