¡Ø¥Ö¥·¥íー¥ÈTCGŽÞÀïÎ¬È¯É½²ñ2025 ½Õ¡Ù³«ºÅÊó¹ð£².

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、2025年3月27日(木)に「ブシロートTCG゙戦略発表会2025 春」を開催し、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ貴媒体でお取り上げいただきますようお願い申し上げます。

左から(敬称略):SHIN、Riowh、各務華梨、遠野ひかる、深川瑠華、西尾夕香、真野拓実、佐々木未来、セイギ(ボシマックス)、カナやん(ボシマックス)

■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

URL:https://www.youtube.com/watch?v=EVd2q4qXVys

【hololive OFFICIAL CARD GAME】

〇商品情報

ブースターパック「キュリアスユニバース」が6月20日(金)に発売!

本商品の収録タレントのイラストや、ホロカ参戦済みホロメンの追加カード情報を公開!

〇イベント情報

カードゲーム祭2025にて「ホロカフェス2025」を開催!

イベント開催記念商品として「オフィシャルホロカコレクション-PCセット-」を販売!

【Shadowverse EVOLVE】

〇『Shadowverse: Worlds Beyond』のキャラクター達がリアルカードで早速登場!

6月17日(火)リリース予定の次世代デジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』に登場するリーダーやキャラクターが『Shadowverse EVOLVE』でも早速カード化!

『Shadowverse EVOLVE』をすぐに始められるスターターデッキ「新たなる戦場」「燃え尽きぬ炎」が6月27日(金)に発売となります。新要素「超進化」に使用する「SEPカード」が初収録されるほか、人気カードを再録!

各商品に再録が決定しているカードを一部発表しました。

1,000個限定生産のスペシャルスターターセットも6月27日(金)に同時発売!デッキ2種のほか、本商品に収録されるラバーマットのデザインを発表しました。

スターターデッキ発売後には、ブースターパック「新たなる創世」が7月11日(金)に発売となります。

スターターデッキ「新たなる戦場」「燃え尽きぬ炎」、スペシャルスターターセット「新たなる戦場」「燃え尽きぬ炎」、ブースターパック「新たなる創世」にはそれぞれアプリ『Shadowverse: Worlds Beyond』のゲーム内アイテムを獲得できるシリアルコードを封入しています。

■商品情報

スターターデッキ「新たなる戦場」「燃え尽きぬ炎」

発売日:6月27日(金)

商品情報はこちら:https://shadowverse-evolve.com/products/sd07_08/

スペシャルスターターセット「新たなる戦場」「燃え尽きぬ炎」

発売日:6月27日(金)

商品情報はこちら:https://shadowverse-evolve.com/products/special02/

ブースターパック「新たなる創世」

発売日:7月11日(金)

商品情報はこちら:https://shadowverse-evolve.com/products/bp16/

〇「クロスオーバー」の今後のロードマップを発表

異なる2クラス(ニュートラルを除く)のカードを使用したデッキでバトルを行う遊び方「クロスオーバー」の今後のロードマップを発表しました。

2025年3月、5月、7月は全国のブシロード公認店舗にて「クロスオーバー交流会」を実施、6月7日(土)~8日(日)の「Grand Prix 2025 Summer 千葉」にて併催イベントとして大会を実施いたします。

さらに2025年内後半には「Japan Championship 2026」出場権利をかけた「クロスオーバー」大会の開催を検討中です。

2025年5月に開催される「クロスオーバー交流会」の賞品情報を公開しました。参加賞やランダム賞で、PRパックのほかイラスト違い・プレミアム仕様の『操り人形』が贈呈されます。

〇「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2025 Summer 千葉」

2025年度最初の開催となる「Grand Prix 2025 Summer 千葉」の開催情報を発表いたしました。

参加賞はPRパック「Grand Prix 2025」を1パック。PRパック収録カード種類数が全10種になり、昨年からボリュームアップいたしました。

上位賞には描き下ろしイラストの「リーシェナ」が描かれたEPカードのほか、TOP8賞には描き下ろしイラスト・UR仕様の『奏絶の破壊・リーシェナ』が贈呈されます。「リーシェナ」の上位賞・TOP8賞カードは「Grand Prix 2025 Summer 千葉」のみでしか配布されない特別なカードです。

さらにTOP8に入賞した方には「Japan Championship 2026」出場権利を贈呈いたします。

会場で販売する開催記念アイテムも発表。大会エントリーは4月11日(金)より開始予定です。

■大会情報

「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2025 Summer 千葉」

日時:2025年6月7日(土)~8日(日)

場所:幕張メッセ

〇今後の商品・イベントスケジュール

【ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム】

〇商品情報

今後発売予定の商品に収録されるカード情報を公開しました。

★プレミアムブースター ラブライブ!スーパースター!!

発売日:4月19日(土)

希望小売価格

1パック 3枚入り 希望小売価格300円(税込)

1ボックス 20パック入り 希望小売価格6,006円(税込)

1パックに2枚は必ずキラキラカードが封入!

https://llofficial-cardgame.com/products/products-pbllsp/

★ブースターパック NEXT STEP

発売日:5月31日(土)

希望小売価格

1パック 5枚入り 希望小売価格500円(税込)

1ボックス 10パック入り 希望小売価格5,005円(税込)

1パックに3枚は必ずキラキラカードが封入!

https://llofficial-cardgame.com/products/next-step/

〇イベント情報

★「カードゲーム祭2025」にラブカが登場!

公式大会や8人トーナメントを実施します。

ご参加いただいた方に「PRカードパック」をお渡し致します。

★ラブカ単独のイベントを開催!

日程:2025年5月24日(土)、5月25日(日)

会場:アキバ・スクエア

公式大会を実施します。また、5月31日(土)一般発売予定の「ブースターパック NEXT STEP」の先行販売を実施します。

【ヴァイスシュヴァルツブラウ】

〇大会・イベント情報

■ブラウFestival2025

カードゲーム祭2025にて開催!

SHINさんも参戦する特別な大会の開催が決定!

〇6月商品情報 『アイドルマスター SideM BLAU NEW P@SSION!!!』

■ブースターパックに封入されるカードを初公開

■新規レアリティ「CP(コレクションパラレル)」が登場!

■トリコロールファイト feat.アイドルマスター2ndが開催決定!

〇新規参戦タイトル2作品を発表!(※順不同)

・『黒執事 -寄宿学校編-』

・『青の祓魔師』シリーズ(島根啓明結社篇/雪ノ果篇/終夜篇)

・ヴァイスシュヴァルツパートでも参戦作品を発表!

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト:https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X:https://x.com/wsblau_info

今後もブシロードのTCGにご期待ください!

▽各コンテンツの発表内容詳細はこちら▽

Shadowverse EVOLVE

https://shadowverse-evolve.com/news/post-427

ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム

https://llofficial-cardgame.com/news/0327/

ヴァイスシュヴァルツブラウ

https://ws-blau.com/news/post-222

※掲載の際には、下記版権表記の記載をお願いいたします。

【hololive OFFICIAL CARD GAME】

(C) 2016 COVER Corp.

【Shadowverse EVOLVE】

(C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

【ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム】

(C)2013 プロジェクトラブライブ!

(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)2024 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

(C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

(C)bushiroad

【ヴァイスシュヴァルツブラウ】

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler

(C)加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会