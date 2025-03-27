5.31 K-1横浜大会「K-1 BEYOND」がABEMAで全試合無料生中継決定！
来る5月31日(土)横浜BUNTAIにて開催の「K-1 BEYOND」（https://www.k-1.co.jp/schedule/16648(https://www.k-1.co.jp/schedule/16648) ）の模様が、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」で、全試合無料生中継されることが決定しました。
2月大会に引き続き今大会も、無料にてK-1の熱い試合を皆様へお届けいたします！
まさかのベルトを返上した張本人レオナがリザーブファイトで参戦決定の大波乱・・・！
その他、話題のカードが目白押し！
「K-1 BEYOND」横浜大会の激闘の様子をぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。
■ABEMA 『K-1 BEYOND』 概要
放送日：2025年5月31日(土)午前11時15分～
チャンネル：ABEMA格闘チャンネル
視聴URL：https://abe.ma/4iERDGk(https://abe.ma/4iERDGk)
▼「K-1 BEYOND」注目試合ラインナップ
K-1クルーザー級タイトルマッチ
リュウ・ツァー
第4代K-1 WGPクルーザー級王者
vs
ティアン・ターザン
Enfusion二階級王者
K-1スーパー・ウェルター級タイトルマッチ
オウヤン・フェン(@OuyangFeng1997 )
第5代K-1 WGPスーパー・ウェルター級王者
vs
ダリル・フェルドンク
元Enfusionライト級(-70kg)王者
(株)ﾘｱﾙﾄﾗｽﾄ PRESENTS K-1スーパー・ライト級タイトルマッチ
ヨードクンポン・ウィラサクレック
第7代K-1 WGPスーパー・ライト級王者
vs
稲垣柊(@k_1shu0129 )
第9代Krushスーパー・ライト級王者
第6代K-1 WORLD GP スーパー・フェザー級王座決定リザーブファイト
レオナ ・ペタス(@rerereoooo )
第5代K-1 WGPｽｰﾊﾟｰ・ﾌｪｻ゛ｰ級王者
vs
天野颯大(@sotak1_KM )
K-1甲子園2021 -60kg王者
第6代K-1 WORLD GP スーパー・フェザー級王座決定トーナメント
横山朋哉(@k1_tomoya397 ) vs. イゴール・ベクレフ
ホァン・シュアイルー vs. マシュー・ダールマン
中島千博(@ccc_1124 ) vs. アリ・ラーマリ
レミー・パラ vs. 松山勇汰(@yuta_ttzK1 )
詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000327.000030100.html
5月31日（土）K-1 BEYOND 大会情報
大会HP：https://www.k-1.co.jp/schedule/16648
日程
2025年05月31日(土)
会場
横浜BUNTAI
開催日時概要
11:00開場／11:30プレリミナリーファイト開始／13:00試合開始(予定)
主催・後援
◆主催・著作 K-1実行委員会
◆企画・制作 (株)M-1スポーツメディア
◆運営 (株)グッドルーザー
チケット発売日
◆一般発売
2月27日(木)10時～5月28日(水)23時59分
チケット料金
・ロイヤルシート 70,000円 (当日 70,500円)
・アリーナSRS席 50,000円 (当日 50,500円)
・アリーナRS席 30,000円 (当日 30,500円)
・アリーナS席 15,000円 (当日 15,500円)
・スタンドS席 15,000円 (当日 15,500円)
・スタンドA席 10,000円 (当日 10,500円)
・スタンドB席 7,000円 (当日 7,500円)
※消費税込み/全席指定/小学生からチケットが必要となります。
※当日券は、全席種+500円となります。
チケット発売所
チケットぴあ
イープラス
ローソンチケット
K-1.CLUB
K-1ジム各店
株式会社グッドルーザー tel.03-6450-5470 (電話予約)
放送スケジュール
未定