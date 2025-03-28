Web業界の未来をリードするプロフェッショナルが集結する「web professional summit」に登壇
株式会社キテレツ／KITERETZ inc. は、web professional summit において代表取締役の古賀海人（カイト／Kite）がセミナーを行います。このイベントは4月23日（水）～4月25日（金）の営業・デジタルマーケティング Week 内のブースで開催され、ちょっと株式会社が主催します。イベントの詳細は web professional summit 案内ページ(https://sites.google.com/chot-inc.com/web-professional-summit/)でご確認いただけます。
◼︎登壇の背景
web professional summit では、Web業界の最前線で活躍する制作会社が、最新トレンドや実践的なノウハウを共有します。参加者は業界のプロフェッショナルの話を聞くだけでなく、その場で具体的な相談をすることも可能です。
セミナーの参加がおすすめな方
- 企業のWebサイト担当者や情報システム担当者、経営者、事業責任者
- Webサイト制作の最新トレンドやテクノロジーをキャッチアップしたい方
- 自社のWebサイト制作やマーケティング戦略を強化したい方
- 信頼できるWebサイト制作会社やクリエイターとつながりたい方
◼︎登壇者情報
カイト／Kite
株式会社キテレツ代表取締役／クリエイティブディレクター／デザイナー／プログラマー
高校時代をシアトルで過ごし、早稲田大学商学部を卒業後、ファッションデザイナー、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、プログラマーとしてキャリアを積んだ後、株式会社キテレツを設立。ウェブとグラフィックを中心としたデザイン、開発、ブランディング、マーケティングなどを行う。WordPress、React、Astro、Ruby on Rails などの著名オープンソースソフトウェアへ貢献する一方、自身でも積極的にオープンソースを開発。
株式会社キテレツ／KITERETZ inc.
「人類を進歩させる良いものを作り、世界に貢献すること」をミッションに掲げるクリエイティブチーム。クライアントと共に課題を解決し、良質なサービスやプロダクトを創出するパートナーとして、企画・デザインから実装・運用まで一貫して対応。最新技術とノウハウを活かした大規模ウェブサイト制作も得意とする。
◼︎セミナー概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159696/table/1_1_756fc284d15f8f6a9d85abb9caa17f36.jpg ]
◼︎タイムスケジュール
4月23日（水） 10時～17時
11:00～ 株式会社トルク 本田 一幸／代表取締役
13:00～ 株式会社ノベルティ 酒井 美貴／代表取締役
15:00～ 株式会社NEW FOLK 本多 敏之／代表取締役
4月24日（木） 10時～18時
11:30～ 展示会事務局RX Japan主催オープンセミナー 以下3名登壇予定
12:00～ 株式会社キテレツ 古賀 海人／代表取締役
14:00～ スタジオスプーン株式会社 中村 明史／代表取締役
16:00～ 株式会社necco 阿部 文人／代表取締役
4月25日（金） 10時～17時
11:00～ 株式会社GIG 岩上 貴洋／代表取締役、池上 遼弥 / Sales事業部カスタマーサクセス
13:00～ 株式会社フォーデジット 田口 亮／代表取締役
15:00～ 株式会社Reiri 田口 陽介／代表取締役
1登壇者あたり2時間の枠を設けられています。20～30分程度のセミナー後はネットワーキングタイムになり、登壇者と直接話したり、名刺交換をおこなうことが可能です。
セミナーの詳細を見る :
https://sites.google.com/chot-inc.com/web-professional-summit/