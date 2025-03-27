VC FUKUOKA ¥Ä¥¢ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025½é»²Àï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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VC FUKUOKA
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<¥Ñ¥ìー¥É6.6km> + <2.8km + 16.8km x 6¼þ ¡á 103.6km>
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<¥Ñ¥ìー¥É1.7km> + <10.8km + 12.2km x 9¼þ + 0.3km ¡á 120.9km>
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<¥Ñ¥ìー¥É 3.7km> + <7.8km + 11.5km x 3¼þ + 7.6km + 16.7km ¡á 66.6km>
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<¥Ñ¥ìー¥É4.8km> + <10.9km + 13.8km x 7¼þ ¡á 107.5km>
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5/25¡ÊÆü¡Ë11:00¡¡Âç°æÉÖÆ¬¼þ²ó¥³ー¥¹
<¥Ñ¥ìー¥É3.8km> + <6.5km x 16¼þ ¡á 104.0km>
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