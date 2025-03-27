駅スタンプアプリ「エキタグ」立山黒部アルペンルート 室堂駅・大観峰駅のスタンプデザインがリニューアル！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年4月15日（火）より立山黒部アルペンルートの今シーズン全線開通・立山トンネル電気バスデビューを記念し、室堂駅と大観峰駅のスタンプデザインの変更と、期間限定キャンペーンを実施します。この機会に日本最高所の電気バスを利用して、立山黒部アルペンルートを巡りましょう！
■スタンプ新デザイン（室堂駅・大観峰駅）＆ラベルデザインの変更
（１）室堂駅・大観峰駅のスタンプ新デザイン
室堂駅と大観峰駅のスタンプデザインが2025年4月15日（火）より変更します。
（２）ラベルデザインの変更
エキタグアプリの立山黒部アルペンルートのラベルデザインが
2025年4月15日（火）より変更します。
室堂駅～大観峰駅のトロリーバスが電気バスに！
立山黒部アルペンルート スタンプ帳ラベル
（３）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
■立山トンネル電気バスデビューキャンペーンの実施
（１）実施期間 2025年4月15日（火）～2025年11月30日（日）
（２）主催箇所 立山黒部貫光株式会社
（３）対象駅 室堂駅・大観峰駅
（４）実施概要
期間中、室堂駅と大観峰駅のスタンプを獲得すると
立山トンネル電気バスデビューロゴスタンプをプレゼント（自動付与）。
立山トンネル電気バスデビューロゴスタンプ
■「星にいちばん近い駅」リバイバルスタンプキャンペーンの実施
（１）実施期間 期間１. 2025年6月27日（金）～2025年7月1日（火）
期間２. 2025年9月20日（土）（バスの日）～2025年10月14日（火）（鉄道の日）
（２）主催箇所 立山黒部貫光株式会社
（３）対象駅 室堂駅・大観峰駅
（４）実施概要 期間中、室堂駅と大観峰駅のスタンプを獲得すると、2024年実施のキャンペーン限
定デザイン「星にいちばん近い駅」のリバイバルスタンプをプレゼント（自動付与）
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html (https://www.ekitag.jp/trainmap.html)
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。※画像はすべてイメージです。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter） ：https://x.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：https://amzn.to/3SukhPm