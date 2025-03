X-girl Stagesより大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」との初めてのコラボアイテムが2025年3月20日(祝・木)より好評発売中！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(東京都港区芝公園2-4-1、代表取締役執行役員 社長: 國京 紘宇)のブランド「X-girl Stages(エックスガールステージス)」より、大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」との初めてのコラボアイテムを2025年3月20日(祝・木)より発売いたします。全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にてお取り扱いいたします。

ニュースページをCHECK☆ :https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eXG2503/

タイダイ半袖Tシャツ/9251222/\6,930(税込)

タイダイ半袖Tシャツ

ブロッサム、バブルス、バターカップを大胆にプリントした主役級のTシャツは、キャラクターをイメージしたタイダイプリントで、ポップな雰囲気を演出🩷💙💚

後ろには大きなミルズロゴを添えており、ブランドらしいアクセントをプラス!

バックプリント半袖シャツ/9251223/\7,920(税込)

バックプリント半袖シャツ

フロントのロゴテープでスポーティな雰囲気に仕上げた半袖Tシャツは、後ろにはグラデーションのミルズロゴとパワパフのキャラクターたちのグラフィックを大胆にプリントしました。ゆったりとしたボックスシルエットなので、動きやすさも抜群です。

総柄ショートパンツ/9251111/\8,910(税込)

総柄ショートパンツ

ポップな総柄で楽しい雰囲気を演出する、スカート風のショートパンツは、裾部分にパワパフのロゴ刺しゅうを添えているのがポイント!

バックプリント半袖シャツと合わせてポップなコーディネートを楽しもう♪

発売詳細

■店舗販売開始日

2025年3月20日(祝・木)

全国のエックスガールステージス直営店

https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist?area=&pref=&brand=37(https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist?area=&pref=&brand=37)

■オンラインショップ販売開始日

2025年3月20日(祝・木)

公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/37/

■ニュースページ

https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eXG2503/(https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eXG2503/)

本製品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画.製造したものです。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) CN. (s25)

■ ブランドについて

「リアルガールズクロージング」を合言葉に、 1994年ソニックユースのキムゴードンとデイジー・ヴァン・ファースにより X-girlが誕生。 カルチャー・スポーツなどストリートシーンからさまざまな要素を取り込み、 時代の変化に合わせてリアルな女の子のストリートスタイルを提案する「X-girl」のキッズブランド。

・Instagram 公式アカウント「@xgirlstages」

https://www.instagram.com/xgirlstages/

・TikTok公式アカウント「@xgirlstagesofficial」

https://www.tiktok.com/@xgirlstagesofficial?_t=8lxNwsa31Iv&_r=1(https://www.tiktok.com/@xgirlstagesofficial?_t=8lxNwsa31Iv&_r=1)



・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/37?from=PR

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園/代表取締役執行役員社長 國京紘宇)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx