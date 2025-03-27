X-girl Stagesより大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」との初めてのコラボアイテムが2025年3月20日(祝・木)より好評発売中！
株式会社ナルミヤ・インターナショナル（東京都港区芝公園2-4-1、代表取締役執行役員 社長： 國京 紘宇）のブランド「X-girl Stages(エックスガールステージス)」より、大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」との初めてのコラボアイテムを2025年3月20日(祝・木)より発売いたします。全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/webshop/ )にてお取り扱いいたします。
ニュースページをCHECK☆ :
https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eXG2503/
タイダイ半袖Tシャツ/9251222/\6,930(税込)
タイダイ半袖Tシャツ
ブロッサム、バブルス、バターカップを大胆にプリントした主役級のTシャツは、キャラクターをイメージしたタイダイプリントで、ポップな雰囲気を演出💙💚
後ろには大きなミルズロゴを添えており、ブランドらしいアクセントをプラス！
バックプリント半袖シャツ/9251223/\7,920(税込)
バックプリント半袖シャツ
フロントのロゴテープでスポーティな雰囲気に仕上げた半袖Tシャツは、後ろにはグラデーションのミルズロゴとパワパフのキャラクターたちのグラフィックを大胆にプリントしました。ゆったりとしたボックスシルエットなので、動きやすさも抜群です。
総柄ショートパンツ/9251111/\8,910(税込)
総柄ショートパンツ
ポップな総柄で楽しい雰囲気を演出する、スカート風のショートパンツは、裾部分にパワパフのロゴ刺しゅうを添えているのがポイント!
バックプリント半袖シャツと合わせてポップなコーディネートを楽しもう♪
発売詳細
■店舗販売開始日
2025年3月20日(祝・木)
全国のエックスガールステージス直営店
https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist?area=&pref=&brand=37(https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist?area=&pref=&brand=37)
■オンラインショップ販売開始日
2025年3月20日(祝・木)
公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/37/
■ニュースページ
https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eXG2503/(https://www.narumiya-online.jp/shop/e/eXG2503/)
本製品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画.製造したものです。
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) CN. (s25)
■ ブランドについて
「リアルガールズクロージング」を合言葉に、 1994年ソニックユースのキムゴードンとデイジー・ヴァン・ファースにより X-girlが誕生。 カルチャー・スポーツなどストリートシーンからさまざまな要素を取り込み、 時代の変化に合わせてリアルな女の子のストリートスタイルを提案する「X-girl」のキッズブランド。
・Instagram 公式アカウント「＠xgirlstages」
https://www.instagram.com/xgirlstages/
・TikTok公式アカウント「@xgirlstagesofficial」
https://www.tiktok.com/@xgirlstagesofficial?_t=8lxNwsa31Iv&_r=1(https://www.tiktok.com/@xgirlstagesofficial?_t=8lxNwsa31Iv&_r=1)
・公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/37?from=PR
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。
■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR
■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx