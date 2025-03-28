『行くぞ!! ココイチ de HAPPY キャンペーン』4月1日（火）からキャンペーン第2弾がスタート！

株式会社壱番屋

4月1日（火）より、カレーハウスCoCo壱番屋（株式会社壱番屋、本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：葛原 守）では、『行くぞ!! ココイチ de HAPPYキャンぺーン』の第2弾を開催いたします。

キャンペーン第2弾では、対象店舗にて、ご注文合計金額1,000円（税込）ごとに日向坂46メンバーのオリジナルコースター（メンバー絵柄23種）を先着でプレゼントいたします。

また、店頭ポスターや店内メニューPOPは全部で3種類あり、日向坂46メンバーがそれぞれ6名ずつ登場いたします！

さらに本日より、キャンペーン第2弾の紹介動画や、キャンペーン初参加の四期生による「はじめてのココイチ！」動画を公開いたします。ぜひご覧ください。

『行くぞ!! ココイチ de HAPPYキャンぺーン』第2弾 概要

・タイトル 『行くぞ!! ココイチ de HAPPYキャンぺーン』 第2弾

・実施期間 2025年4月1日（火）～5月9日（金）

・実施店舗 全国のカレーハウスCoCo壱番屋

※ナゴヤドーム店、吹上ホール店、Maker’sPier店、愛知医科大学店、東京競馬場店、セントレア店、中京競馬場店、京橋エドグラン店、京都競馬場店、小倉競馬場店、名古屋JRゲートタワー店を除く（2025年3月28日現在の店舗情報です）

※いずれのキャンペーンも店頭販売商品、宅配および配達代行は対象外です。

・応募条件・方法などに関する詳細は、下記またはキャンペーンサイトをご覧ください。

【キャンペーンサイト】 https://www.ichibanya.co.jp/cp/2025hinatazaka46/

■店頭ポスター

日向坂46メンバーが、キャンペーン内容を動画で紹介！

『行くぞ!! ココイチ de HAPPYキャンペーン』第2弾 紹介動画

【動画URL】 https://youtu.be/CpM30SmcRo8(https://youtu.be/CpM30SmcRo8)

『行くぞ!! ココイチ de HAPPYキャンぺーン』第2弾 概要

・キャンペーン内容

１.その場でもらえる！キャンペーン

お会計時にキャンペーンサイト内の景品取得画面をご提示いただくと、ご注文合計金額1,000円（税込）ごとに１枚、日向坂46メンバーのオリジナルコースター（メンバー絵柄23種）をその場でプレゼント。通常デザイン仕様に加え、スペシャルデザイン仕様もご用意しています。

※景品は無くなり次第終了いたします。種類はお選びいただけません。

オリジナルコースター（通常デザイン仕様）

２.応募で当たる！キャンペーン

キャンペーン第2弾期間中（4月1日～5月9日）にご飲食された、ご注文合計1,000円（税込）以上のレシートをキャンペーン特設サイトの応募フォームよりご登録ください。1,000円（税込）以上のレシート1枚ごとに1ポイント、Wポイントメニューの「ほぐして食べる粗挽きキーマカレー」をお召し上がりいただくと、さらに1ポイントを獲得できます。集めたポイントに応じて、抽選にご応募ください。

抽選でメンバーと会えるプレミアムイベントや、CMの中で日向坂46メンバーが着用しているユニフォームと同じデザインの「ココイチ限定！HINATAユニフォーム」など、豪華賞品が当たります。

※レシート登録は5月16日（金）23:59まで ※応募締め切りは5月23日（金）23:59まで

＜抽選賞品内容＞ ＜応募方法＞

※当選者の数はキャンペーン第1弾とキャンペーン第2弾の合計となります。

日向坂46 四期生が、“はじめてのココイチ！”を体験する動画を公開！

日向坂46 四期生の「はじめてのココイチ！」動画

【動画URL】 https://youtu.be/iW8MpzSXwco

日向坂46メンバーの『推しカレー』動画も続々公開中！

現在、ココイチ公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@cocoyoutube5638）にて

日向坂46メンバーの「推しカレー」動画を第2弾まで公開中。

4月1日（火）公開予定の第3弾メンバーはこちらの4名です！

河田陽菜さん

森本茉莉さん

正源司陽子さん

山下葉留花さん