「大阪・関西万博記念事業 高田賢三展」を開催します。

世界的ファッション・デザイナー高田賢三の没後初の大規模回顧展

Photo by The Mainichi Newspapers Co., Ltd.

高田賢三(1939-2020)は、日本人のファッション・デザイナーとしていち早くパリに進出し、斬新なアイデアで常識を打ち破るスタイルを次々と生み出しました。単身で渡仏後、1970 年にパリで自らのブランドを立ち上げた高田は、木綿の新しい可能性を打ち出したことで「木綿の詩人」と称され、早くから注目を集めます。その後も、身体を衣服から解放させることを意識し、直線裁ちの着物袖やダーツをなくしたゆとりある服を生み出したり、独特の色使いや柄の組み合わせを用い「色彩の魔術師」と称されたりするなど、日本人としての感性を駆使した作品を数多く発表しました。それらは、国境や文化、性別を自由に超え、これまでの西欧中心の伝統文化にとらわれない新しい衣服を示唆することとなり、今もなお世界中で愛されています。2020 年に惜しまれつつ逝去した高田賢三の没後初の大規模個展となる本展では、高田のファッションの変遷を衣装展示でたどるとともに、幼少期から描いていた絵画やアイデアの源泉となった資料、衣装のデザイン画などを紹介し、多角的な視点で人物像を浮かび上がらせ、日本人デザイナーのパイオニアとして世界で活躍した高田賢三の生涯にわたる創作活動を回顧します。

高田賢三

1939 年、兵庫県姫路市生まれ。文化服装学院に入学し、1960 年に若手デザイナーの登竜門「装苑賞」(第8 回)を受賞。渡仏して5 年後の1970 年、パリに自らのブランドを立ち上げる。その自由で華やかなデザインで瞬く間に人気が広がり、世界を代表するトップデザイナーとして活躍した。1999 年に「KENZO」ブランドから退いた後も、企業とのコラボレーションやオペラ衣裳の制作、新たなブランドの立ち上げなど、精力的に活動した。2020 年、81 歳で逝去。

-1984 年 フランス芸術文化勲章(シュヴァリエ位)

-1985 年 第3 回毎日ファッション大賞

-1998 年 国家功労賞芸術文化勲章(コマンドゥール位)

-1999 年 紫綬褒章

-2016 年 レジオンドヌール勲章(シュヴァリエ位) ほか受賞多数

本展の見どころ

1_タイムラインでたどる高田賢三の人生

姫路市出身の高田賢三は1958 年に文化服装学院に入学。戦後の洋裁学校ブームのなか、小池千枝氏に師事しました。1960 年には若手デザイナーの登竜門である「装苑賞」(第8回)を受賞し、ファッション・デザイナーとして第一歩を踏み出します。渡仏後、1970 年に自らのブランドを立ち上げてから、

1999 年にKENZO ブランドを去るまでその人気は衰えることなく第一線を走り続けました。ブランドを離れた後、2000 年代に入ってからも、2004 年のアテネオリンピック日本選手団公式服装のデザインや、2019 年には演出家宮本亜門氏による『蝶々夫人』の衣装を手掛けるなど、クリエーターとしての活動は続きました。

幼少期、東京の文化服装学院で過ごした学生時代、パリに渡ってからの活躍、そして晩年の活動まで幅広く紹介し、高田の人柄を語るトピックを織り交ぜながら、彼の魅力あふれる人生を紹介します。

2_国内外のコレクションから厳選した オールド・ケンゾー

前半では、装苑賞を受賞した記念すべき作品をはじめ、「日本のきれ」を使った初期の作品、「ニット」「ツイード」「バルーン」といった素材や技法、「アンチ・クチュール」「ペザント・ルック」「ミリタリー・ルック」など、1970 年代に高田賢三が発表したテーマに着目して紹介します。

後半では、「日本」「中国」「ルーマニア」「ロシア」「アフリカ」など、高田賢三の代名詞ともいわれる世界各地の民族衣装に着想を得た1970-80 年代のフォークロア作品を一堂に展示します。多様性、包摂性を持ち合わせていた高田賢三の世界を堪能できる空間となるでしょう。

さらに、集大成となったKENZO ブランドでの最後のショー「30ans(トランタン)」(1999 年)の映像フィルムをデジタル化し、ダイジェストで紹介します。

3_約20 年間集めたリボンで作られたウェディングドレス

1982AW のショーに登場したマリエ(ウェディングドレス)は、高田賢三が約20 年間にわたって集めたリボンを使って制作した大作です。花の刺繍が施された色とりどりの美しいリボンが使われています。このドレスは1999 年に行われたショー「30ans(トランタン)」で、日本を代表するモデル、山口小夜

子が着用しました。本展ではこのドレスとともに、制作の様子も写真資料で紹介します。

展覧会構成

プロローグ 高田賢三のクロノロジー

1939 年兵庫県姫路市に生まれた高田賢三は、文化服装学院で服飾デザインを学び、1964 年に渡仏しました。オートクチュールからプレタポルテに移行しようとしていた当時のパリで、日本人としての感性を駆使したコレクションを1970 年に発表。瞬く間に人気を博し、パリのプレタポルテを牽引するファッション・デザイナーへと成長していきます。1999 年にKENZOのデザイナーを退いた後も、2004 年開催のアテネオリンピック日本選手団公式服装をデザインし、2016 年には仏芸術文化勲章受賞。2019 年には演出家宮本亜門氏によるオペラ『蝶々夫人』の衣裳を手掛けるなど、その創作活動は衰えることはありませんでした。2020 年にはHOME & LIFESTYLE の新ブランド「K 三」を立ち上げ、精力的に活動していましたが、同年新型コロナウィルスに罹患し、その生涯を閉じます。ここでは、高田賢三の未公開のご遺愛品とともに、一部タイムライン形式で紹介します。

セクション1 高田賢三のテーマと1970 年代

1970 年パリにブティックを開き、ブランド「JUNGLE JAP」として初コレクションを発表した高田賢三は、「木綿の詩人」と称賛され、1973 年には「KENZO」の名で、パリ・プレタポルテデビューを果たします。「衣服からの身体の解放」をテーマに、「アンチ・クチュール」や「ビック・シャツ」など、直線裁ちの着物袖やダーツをなくしたゆとりある服などを発表し、体の曲線を主張する服が主流であった当時のパリの人々を驚かせました。着物にインスピレーションを得て、平面裁断と立体裁断を融合した彼の作品は、日本の衣文化だけにとどまらず、国境や文化、性別を自由に超え、着物や洋服の既成概念にとらわれない新しい衣服を示唆するものでもありました。

セクション2 高田賢三のフォークロアと1980 年代

「80 年代の服づくりは僕が70 年代にやったことをさらに洗練させ、もっと実用的にしようと心がけている」と高田は語っています。1970 年代の創成期を経て、1980 年代になると、高田は質やデザインに配慮しながらも、常に着る人に重きを置いて創作活動を行うようになりました。

ここでは、高田賢三のファッションの真髄とも言えるフォークロア調の作品を1980 年代の作品を中心に俯瞰します。また、ベル・エポックの時代の人形をイメージしてフリルをふんだんに使用した「ロマンティック・バロック」、ファッション界で黒色が流行する中で発表された、カラフルな配色と重ね着が印象的な「ニューカラー」など、高田の挑んだ新しいスタイルも含めて1980 年代を振り返ります。

セクション3 キャスティバル’94- 円熟の1990 年代

「キャスティバル’94」は、国宝・姫路城が日本初の世界文化遺産に指定されたことを記念し、姫路市が1 年間にわたって開催した一連のイベントの総称であり、高田賢三の「KENZO ショー」は1994 年5 月14 日、15 日、 各日3 回が姫路市厚生会館で開催されました。1994-1995AW のラインナップを中心としたコレクションのほか、チャイコフスキーのバレエ音楽「くるみ割り人形」の物語にのせて、中国風やインド風の衣装など、フォークロアが基調の作品が披露。作品の素材には、サテン、ジャカード、ビロードなどが使われ、麻地に贅沢な刺繍がほどこされたスカートや、華やかでありながらも上品な色使いのドレスなど、従来の高田のテイストに緻密さや高品質感が加えられ、成熟した大人の雰囲気を見せています。

エピローグ 受け継がれる高田賢三のDNA

高田賢三がブランドから羽ばたいた後も、「KENZO」ブランドはパリを拠点に作品を発表し続けています。高田賢三の確立した、国境や性別を超えた「自由」「喜び」の精神を受け継ぎ、アントニオ・マラス、ウンベルト・リオン&キャロル・リム、そして現在では日本人デザイナーのNIGO らが、コレクションを発表し続けています。何より自由を愛し、夢を追い続けた彼の精神は永遠に輝き、人々の心を照らし続けています。ここではNIGO の作品を1 点紹介します。

姫路会場オリジナルポイント

作品解説

- キャスティバル’94 衣装作品を含め 合計約100 件を展示!KENZO ブランド70 年代から90 年代を一堂に会するのは姫路会場のみ!- メンズコレクションも出品- 受け継がれる高田賢三のDNA 後継デザイナー NIGO の作品も展示!- バスティーユの旧高田賢三邸へのクローズアップ展示!リノベーションを手がけた世界的建築家・隈研吾氏とのコラボレーションを実現!- 生まれ故郷姫路での調査記録の反映ブラウス、スカート/blouse, skirt/1994/姫路市立美術館/Himeji City Museum of Art/(C)福永一夫

花柄は毎シーズンたくさん使っているが花の形、配色はシーズンによっても変化する。平面的になったり、壁紙風になったり、アフリカ風になったり、日本のふとん柄になったり、カシミア風だったり……」と高田賢三は語っています。

1994SSのコレクションは「ジプシー」がテーマのひとつとして発表され、美しい花の刺繍が特徴の本作は、スペインのフラメンコで伝統的に用いられるショール「マントン・デ・マニラ」がインスピレーションの源となったものです

ドレス/dress/1982-1983AW/(C)高橋健治

ウェディングドレスはそのシーズンの集大成とされ、趣向を凝らした演出でショーのフィナーレを飾ります。このドレスは「花」をテーマに、ピンクの薄い生地に20種類以上の花柄のリボンを縫い合わせて作られています。「パリに着いた当初からリボンを集めていました。色とりどり、様々な素材、古いもの、新しいもの、刺繍入り、シンプルな形…」と高田賢三は語っています。約20年をかけて集めたリボンが、全長200メートル使われたともいわれ、手仕事の贅が尽くされた、高田賢三の代表作のひとつです。

プルオーバー、スカート/pullover skirt/1979-1980AW/KENZO PARIS/(C)Kenzo Heritage, /Photo by Elie Bianco

1970年代最後となる1979-1980AWではこれまでとはまた趣向の異なるコレクションが発表されました。フランスやベルギーで親しまれている漫画(バンドデシネ)をテーマにした「BDルック」です。漫画の中のキャラクターのようなイメージとポップでカラフルな配色が特徴的です。

ブラウス、パンツ、カーディガン/blouse, pants, cardigan/1986SS/Bunka Gakuen Fashion Resource Center/提供:文化学園ファッションリソースセンター

1980年代、パリでは身体のラインを強調したボディコンシャスなデザインが大流行した一方で、川久保玲や山本耀司など次世代の日本人デザイナーがパリコレに参入し、「黒の衝撃」と呼ばれる革新的なコレクションが次々と発表されました。しかし、高田賢三はその流れからは距離を置き、自らの表現を熟成させることに専念しました。本作はその好例と言えるでしょう。柄と柄、色と色が激しくぶつかり合う、エネルギッシュな組み合わせで、高田賢三らしい作品です。

コンビネゾン/combinaison/1979-1980AW/KENZO PARIS /(C)Kenzo Heritage, Photo by Elie Bianco

1979-1980AWでは、毛皮を使ったコレクションを発表しました。毛皮やフェイクファーをパッチワークした衣装は、シャルル・ペローの童話『ロバの皮』の世界をイメージしています。

プルオーバー/pullover /1970-1971AW/KENZO PARIS /(C)Kenzo Heritage, Photo by Elie Bianco

KENZO といえばニットといわれるほど、高田賢三のニットは人気がありました。カラフルな色づかいや大胆な柄、様々なテクニックを駆使した編地で、毎回異なるイメージのニットを発表しました。唇があしらわれたニットは1970-1971AW の「ロンドン・ポップ」と名付けられたシリーズのもので、最初期の作品です。

展覧会関連イベント情報

- いずれのイベントも参加費無料、ただし本展入場券が必要です。事前申込制のものはHP掲載の応募フォームからお申込みください。- すべて会場は姫路市立美術館講堂(野里街歩きを除く)- 最新のイベント情報は展覧会特設ページ(3月下旬UP予定)および当館HPをご確認ください。トークイベント(各日とも当日先着順 定員:60名)

故郷姫路に咲く、花のごとくー高田賢三と姫路

講師:今井信吾氏(画家)×吉中充代氏(姫路市立美術館所蔵高田賢三作品・資料アドヴァイザー)

2025年4月19日(土曜日)午後2時から3時30分まで

これから始まる 姫路での高田賢三研究

講師:本橋弥生氏(京都工芸繊維大学准教授)、吉中充代氏(姫路市立美術館所蔵高田賢三作品・資料アドヴァイザー)

2025年5月10日(土曜日)午後2時から3時30分まで

「パルファン・ド・パリ」の思い出

講師:松本淳子氏(宝塚歌劇団星組娘役 州悠花)

2025年7月5日(土曜日)午後2時から3時30分まで

Takada Kenzo House メモリアルプロジェクト関連イベント(申込制)

2025年5月25日(日曜日)午後2時から4時15分まで

(1)高田賢三へ捧ぐ時空を超えたコラボレーション

講師:隈研吾(建築家)午後2時から3時まで

(2)集まれ模型好き!Takada Kenzo Houseの魅力

講師:寺澤剛氏(隈研吾建築設計事務所 設計室長) 午後3時15分から4時15分まで

定員:60名(申込多数の場合は抽選)

申込締切:4月30日(水曜日)

ワークショップ(申込制)

各日とも

対象:小学校高学年以上(小学生以下の場合は保護者同伴)

定員:10名(申込多数の場合は抽選)

申込締切:4月30日(水曜日)

デザイン画を描いてみよう

2025年5月24日(土曜日)午後1時30分から3時30分まで

講師:大友和子氏(NDK日本デザイン倶楽部)

ハギレを使って、ぬいもの体験!

何を作るかはお楽しみ!

2025年5月31日(土曜日)午後1時30分から3時30分まで

講師:高嶋恵子氏(NDK日本デザイン倶楽部)

服飾美学会共催トークイベント(当日先着順 定員:60名)

2025年6月14日(土曜日)午後2時30分から5時まで

*どなたでもご参加いただけます。

(1)高田賢三そのレガシー

ささきつとむ氏 (TSU TSU)*オンライン出演

(2)高田賢三展 パリに燃ゆ、永遠の革命児について

谷口依子(姫路市立美術館 学芸員)

(3)服飾作品とマネキン その妙なる世界

古川幹雄氏(株式会社七彩アートディレクター)

浜田久仁雄氏(神戸ファッション美術館 学芸員)

モデレーター:本橋弥生氏(京都工芸繊維大学准教授)

高田賢三さんのふるさと野里の街中を歩いてみよう(申込制)

「高田賢三展 パリに燃ゆ、永遠の革命児」鑑賞後、

高田賢三の出身地の野里を地元の人と歩いてみよう!

2025年6月15日(日曜日)午後2時から4時まで

場所:姫路市立美術館企画展示室、野里街道

定員:10名(申込多数の場合は抽選)

申込締切:5月30日(金曜日)

※現地解散