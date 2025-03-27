ÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢iF Design Award¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ÑÂ³Äù·ë

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NOT A HOTEL FUKUOKA :¡¡
https://kukan.design/award/2024_b08_0262/
https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/not-a-hotel-fukuoka/701819
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https://kukan.design/award/2024_c09_0208/
https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/fpdm-fossil-research-training/702487
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https://kukan.design/award/2024_c10_0288/
https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/the-learning-architecture-for-learners/705083
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