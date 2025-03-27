株式会社キャリアデザインセンター

転職サイト「type」では、4/10（木）・4/15（火）に「直近の中途採用トレンドから学ぶ「知っておくべき採用の基礎知識」を徹底解説！」を開催いたします。

■セミナー詳細ページ：

https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250410/

■タイトル：

直近の中途採用トレンドから学ぶ「知っておくべき採用の基礎知識」を徹底解説！

■本セミナーは、このようなご担当者様にオススメです

・担当になったばかりで採用について知りたい

・中途採用を基本を押さえたい

・他社のやっている事を知りたい

というご担当者様

■コンテンツ内容：

・中途採用とは

・直近の採用トレンド

・他社の人事が行っている情報収集方法

・人事なら持っておくべきおすすめ採用資料のご紹介

・Q&A



■開催日程：

１.2025年4月10日（木）14:00～15:00（13:50オープン）

２.2025年4月15日（火）14:00～15:00（13:50オープン）

※２.は１.の録画配信になります。 ご都合の良い日程をご選択ください。

■セミナーエントリーページ：https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250410/

【公開中の見逃し配信動画一覧】

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0057/【中途採用担当者向け】男性人事の方も安心！女性転職者の心理をおさえた面接ノウハウセミナー

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0057/

・現在の中途採用市況について

・人気求人の傾向

・転職者が求人で気にするポイント

・転職者が面接で見ているポイント

・書類合格から面接調整まで企業様が注意するポイントの解説

・女性転職者の心理について

・6つのタイプ別面接ノウハウ

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【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】

https://info.type.jp/webinar-guide/

【セミナーに関するお問い合わせ先】

type／女の転職typeマーケティングチーム

https://info.type.jp/webinar-guide/

03-3560-1622 ※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

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コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5866 万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■835名（2024年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営

転職フェアの開催

人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業

IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。

■【求人掲載に関するお問い合わせ先】

・フォームでのお問い合わせ

「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/

「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/

・お電話でのお問い合わせ

TEL：03-3560-1622

『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛

・「type」への求人掲載

URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/

・「女の転職type」への求人掲載

URL：https://woman-type.jp/keisai/

■ 【法人企業様向け公式Facebook 】

・「type」URL：https://www.facebook.com/typejpcl/

・「女の転職type」URL：https://www.facebook.com/wtypejpcl/

■【 法人企業様向け公式X（旧Twitter） 】

・「type」URL：https://twitter.com/typejp_cl

・「女の転職type」URL：https://twitter.com/wtypejp_cl