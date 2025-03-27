直近の中途採用トレンドから学ぶ「知っておくべき採用の基礎知識」を徹底解説！
転職サイト「type」では、4/10（木）・4/15（火）に「直近の中途採用トレンドから学ぶ「知っておくべき採用の基礎知識」を徹底解説！」を開催いたします。
■セミナー詳細ページ：
https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250410/
■タイトル：
直近の中途採用トレンドから学ぶ「知っておくべき採用の基礎知識」を徹底解説！
■本セミナーは、このようなご担当者様にオススメです
・担当になったばかりで採用について知りたい
・中途採用を基本を押さえたい
・他社のやっている事を知りたい
というご担当者様
■コンテンツ内容：
・中途採用とは
・直近の採用トレンド
・他社の人事が行っている情報収集方法
・人事なら持っておくべきおすすめ採用資料のご紹介
・Q&A
■開催日程：
１.2025年4月10日（木）14:00～15:00（13:50オープン）
２.2025年4月15日（火）14:00～15:00（13:50オープン）
※２.は１.の録画配信になります。 ご都合の良い日程をご選択ください。
■セミナーエントリーページ：https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250410/
【公開中の見逃し配信動画一覧】
https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0057/
【中途採用担当者向け】男性人事の方も安心！女性転職者の心理をおさえた面接ノウハウセミナー
https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0057/
・現在の中途採用市況について
・人気求人の傾向
・転職者が求人で気にするポイント
・転職者が面接で見ているポイント
・書類合格から面接調整まで企業様が注意するポイントの解説
・女性転職者の心理について
・6つのタイプ別面接ノウハウ
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【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】
https://info.type.jp/webinar-guide/
【セミナーに関するお問い合わせ先】
type／女の転職typeマーケティングチーム
https://info.type.jp/webinar-guide/
03-3560-1622 ※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください
■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要
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コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/
本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル
資本金■5億5866 万円
設 立■1993年7月8日
従業員数■835名（2024年9月30日現在）
代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實
事業内容■
キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営
転職フェアの開催
人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）
質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス
パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業
IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）
Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。
■【求人掲載に関するお問い合わせ先】
・フォームでのお問い合わせ
「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/
「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/
・お電話でのお問い合わせ
TEL：03-3560-1622
『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛
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・「女の転職type」への求人掲載
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