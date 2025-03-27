¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó ¥¸¥ã¥êÁª¼ê¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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Prazer meu nome e Jeferson jato tô muito feliz motivado , vim pra ajudar zweigen Kanazawa conseguir seu objetivo subir da J3 para J2 podem esperar muito comprometimento com o clube e muito entrega , dedicação para vencer os jogos.