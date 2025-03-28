企業誘致施策「セレクト神奈川ＮＥＸＴ」により５社の事業計画を認定
神奈川県
- 県内企業4社の再投資計画を、「セレクト神奈川NEXT」の企業立地支援事業として認定
- 投資規模は、4社で合計約44億円
- このほか、県内外資系企業1社の再投資計画を企業誘致促進賃料補助事業として認定
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/930_1_2fe04bb265604f6b1075be76db31efba.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/930_2_010ab11486db22f3201c134bcc3db416.jpg ]
- 「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要については、参考資料1をご覧ください。
- 「セレクト神奈川NEXT」の概要については、参考資料2をご覧ください。
- 株式会社ヨシムラジャパンは、相模原市産業集積促進条例に基づく事業計画の認定も受けています。
- 参考資料1「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-930-b40b101ef64e95f641718c7aef58a93d.pdf- 参考資料2「セレクト神奈川NEXT」について
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-930-5c405d669f3ef4d3411a1140c469e50f.pdf
県では、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により企業の立地を支援しています。このたび、この支援制度を利用して、株式会社ヨシムラジャパンなど5社が本社、工場を新設することになりましたので、お知らせします。
１ 企業立地のポイント
- 県内企業4社の再投資計画を、「セレクト神奈川NEXT」の企業立地支援事業として認定
- 投資規模は、4社で合計約44億円
- このほか、県内外資系企業1社の再投資計画を企業誘致促進賃料補助事業として認定
２ 内容
【企業立地支援事業の認定企業】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/930_1_2fe04bb265604f6b1075be76db31efba.jpg ]
【企業誘致促進賃料補助事業の認定企業】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/930_2_010ab11486db22f3201c134bcc3db416.jpg ]
- 「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要については、参考資料1をご覧ください。
- 「セレクト神奈川NEXT」の概要については、参考資料2をご覧ください。
- 株式会社ヨシムラジャパンは、相模原市産業集積促進条例に基づく事業計画の認定も受けています。
- 参考資料1「セレクト神奈川NEXT」による企業立地支援事業の認定事業計画等の概要
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-930-b40b101ef64e95f641718c7aef58a93d.pdf- 参考資料2「セレクト神奈川NEXT」について
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-930-5c405d669f3ef4d3411a1140c469e50f.pdf
問合せ先
＜企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」について＞
神奈川県産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課
課長 樋口 電話 045-210-5570
企業誘致グループ 山本 電話 045-210-5573
＜企業立地促進融資について＞
神奈川県産業労働局中小企業部金融課
課長 大居 電話 045-210-5670
資金貸付グループ 東出 電話 045-210-5681