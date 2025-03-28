No1ビジネス雑誌「PRESIDENT」が予約購読キャンペーンを実施！
株式会社プレジデント社
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■雑誌「プレジデント」とは
■キャンペーン概要
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株式会社プレジデント社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木勝彦）は、ビジネス雑誌『PRESIDENT』の予約購読キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、通常の1年購読（24冊）に加え、さらに3冊（2,760円相当）をプレゼントいたします。
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■雑誌「プレジデント」とは
「PRESIDENT（プレジデント）」は、書店やコンビニでいちばん売れているビジネス誌（日本ABC協会調べ 2024年上期印刷版販売部数）です。創刊は1963年。2000年に月刊から月2回刊となり、第2・第4金曜日発売です。
■キャンペーン概要
対象期間：2025年3月28日（金）～5月14日（水）
対象者：WEBページから1年購読をお申込みされた方（新規購読の方に限ります）
特典内容：通常1年24冊のところ、追加で3冊プレゼント（合計27冊）
申込方法：下記「お申込みはこちら」ボタン、もしくは公式サイト(https://presidentstore.jp/ext/subscription_president.html)よりお申し込みください。
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本件に関するお問い合わせは弊社サイト、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
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