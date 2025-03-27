¡Ú¥Î¥¨¥Ó¥¢¶äºÂ¥®¥ã¥é¥êー¡Ûµð¾¢¤¿¤Á¤Î¥¢ー¥È¥Ý¥¹¥¿ー ¡Ö²»³Ú¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×³«ºÅ

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¡ü Marc Chagall¡Ê¥Þ¥ë¥¯¡¦¥·¥ã¥¬ー¥ë¡Ë1887～1985
¡ü Pablo Picasso¡Ê¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ô¥«¥½¡Ë1881～1973
¡ü Georges Braque¡Ê¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë1882～1963
¡ü Raoul Dufy¡Ê¥é¥¦¥ë¡¦¥Ç¥å¥Õ¥£¡Ë1877～1953
¡ü Wassily Kandinsky¡Ê¥ô¥¡¥·¥êー¡¦¥«¥ó¥Ç¥£¥ó¥¹¥ー¡Ë1866～1944
¡ü Giorgio de Chirico¡Ê¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥Ç¡¦¥¥ê¥³¡Ë1888～1978
¡ü Juan Gris¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥°¥ê¥¹¡Ë1887～1927
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TEL¡§0120-401-001
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