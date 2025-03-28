第８回井上靖記念文化賞の受賞者が決定しました。

井上靖記念事業実行委員会

井上靖記念事業実行委員会（NPO法人旭川文学資料友の会・北海道新聞旭川支社・旭川市教育委員会）では、優れた文化活動を通じて継続的に地域や社会への貢献を行っている方を表彰するため、旭川ゆかりの作家・井上靖の業績と遺志を記念した井上靖記念文化賞を贈呈しています。



第８回となります本年は、言語学者の中川 裕さんが井上靖記念文化賞を、翻訳家の斎藤 真理子さんが井上靖記念文化賞特別賞を、それぞれ受賞されることが決定しました。



１ 井上靖記念文化賞（記念品及び賞金１００万円）

井上靖記念文化賞：中川 裕 さん

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117757/table/4_1_790282b85818d00aa66c5bb397017451.jpg ]

２ 井上靖記念文化賞特別賞（記念品及び賞金５０万円）

井上靖記念文化賞特別賞：斎藤 真理子さん

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117757/table/4_2_a019ccb8f03b014a0141e837b5326ed1.jpg ]

３ 受賞者の業績等

https://prtimes.jp/a/?f=d117757-4-514f2cb2849d7fa696ed9bca39fdd5be.pdf

４ 選考委員（５名）

川村 湊 （文芸評論家・法政大学名誉教授）

栗原 小巻 （女優・日本中国文化交流協会副会長）

建畠 晢 （美術評論家・詩人・埼玉県立近代美術館館長）

高橋 源一郎（作家）

佐々木 学 （北海道新聞社文化部長）

５ 贈呈式（予定）

(1) 日 時 令和７年５月２４日（土) 午後４時から

(2) 会 場 アートホテル旭川

(3) 内 容 賞の贈呈、受賞記念講演会等

(4) 入場料 無料

(5) 定 員 １００名

参加申込方法等の詳細は以下のURLに記載

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/event/category-03/d081511.html

６ （参考）これまでの受賞者

●第１回（平成28年度）： 菅野昭正（世田谷文学館長）、小田豊氏（六花亭製菓(株)元代表取締役社長）※本賞２名

●第２回（平成29年度）： 芳賀徹（国際日本文化研究センター名誉教授）、特別賞：織田憲嗣（東海大学名誉教授）

●第３回（平成30年度）： 大城立裕（作家）、特別賞：伊藤一彦（歌人・若山牧水記念文学館長）

●第４回（令和 元 年度）： 宮本 輝（作家）、特別賞：岡野 弘彦（歌人・國學院大學名誉教授）

●第５回（令和 3 年度）： 熊川 哲也（バレエダンサー／Ｋバレエカンパニー芸術監督）、特別賞：藤原 良雄（(株)藤原書店代表取締役社長）

●第６回（令和 4 年度）： 吉増 剛造（詩人）、特別賞：山本 ひろ子（和光大学名誉教授・私塾「成城寺小屋講座」代表）

●第７回（令和５年度）： 石内 都（写真家）、特別賞：安彦 良和（漫画家）

７ 井上靖記念文化賞について

過去の受賞者等の詳細は、以下のURLに記載しています。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/380/inouey_kinen.html