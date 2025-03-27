突如下された、密命。希望となるか、それとも――。『漫画 刀剣乱舞無双』コミックス第1巻が2025年3月27日（木）に発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年3月27日（木）に『漫画 刀剣乱舞無双　1』（漫画：なしのき、原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS））を発売いたします。




突如下された、密命。希望となるか、それとも――。


『漫画 刀剣乱舞無双　1』


漫画：なしのき


原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）



◆あらすじ

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた存在・刀剣男士たち。


とある本丸にて、十五振りの刀剣男士は主をなくし漂流していた。


そんな彼らを突如、歴史改変を目論む時間遡行軍が襲撃する。


その後、時の政府から彼らに「強襲調査」という名の任務がもたらされ――？










カドコミ作品ページはこちら :
https://comic-walker.com/detail/KC_005474_S?episodeType=first


◆特典・限定版情報

＜アニメイト＞ 複製ミニ色紙


商品ページはこちら＞＞(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E6%BC%AB%E7%94%BB+%E5%88%80%E5%89%A3%E4%B9%B1%E8%88%9E%E7%84%A1%E5%8F%8C%281%29/pd/2997237/)








＜アニメイト 限定版＞ アクリルプレート付き


商品ページはこちら＞＞(https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E6%BC%AB%E7%94%BB%20%E5%88%80%E5%89%A3%E4%B9%B1%E8%88%9E%E7%84%A1%E5%8F%8C%281%29%20%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%91/pd/2997239/?srsltid=AfmBOorBktUrJ81trOj4h9bmHtwOaSoUhIQn8fsNKHVWTdRye629HJ00)








＜とらのあな＞ 描き下ろしイラストカード


商品ページはこちら＞＞(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012676432/)








＜メロンブックス／フロマージュブックス＞ 描き下ろしイラストカード


商品ページはこちら＞＞(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2835980&srsltid=AfmBOopa6PHAJzTrCqB_ZtMjrTpU84oqi2X4JLe2uid4PesWxz5lk4Ep)








＜ゲーマーズ＞オリジナルブロマイド


商品ページはこちら＞＞(https://www.gamers.co.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E6%BC%AB%E7%94%BB%20%E5%88%80%E5%89%A3%E4%B9%B1%E8%88%9E%E7%84%A1%E5%8F%8C%281%29/pd/10782823/?srsltid=AfmBOopeX-egQadVU8B3LbmuOe4uU4IyqtLbYmyxS81oR6-3alaaUqOA)







※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。


◆書誌情報

『漫画 刀剣乱舞無双　1』


漫画：なしのき


原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）


発売日：2025年3月27日（木）


定価：726円（本体660円＋税）


レーベル：MFコミックス ジーンシリーズ


判型：B6判


ページ数：188ページ


ISBN：978-4-04-684390-6


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャルサイト 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000301/)



◆原作情報

DMM GAMES『刀剣乱舞無双』公式サイト


https://touken-musou.com/



◆著者プロフィール

漫画：なしのき


月刊コミックジーンにて『漫画 刀剣乱舞無双』連載中。


X：@nsnkbonbon(https://x.com/nsnkbonbon)



◆関連URL

月刊コミックジーン 公式X


https://x.com/comicgene



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https://comic-gene.com/


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