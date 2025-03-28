イケメンかぐやのほっこり系ラブ！『竹取れない物語』(月待まいろ)が、コミックDAYSで3月29日より連載配信スタート！

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ソシャゲが趣味の独身OL・翁みやこ。新しく引っ越したマンションの隣人・家具屋に挨拶に行くといきなり「おじいさん僕はあなたに育ててもらったかぐや姫です」と告白される。姫？ でも男だし。まったく理解できない翁だが笑顔がステキなイケメン家具屋に何だかときめく。これは親心？ いや時を超えた恋が生まれる ？しかし今度は家具屋を連れ戻そうとする月からの使者まで現れて未来は全く分かりません！ ほっこり系SFラブコメ！





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