“2025年はENHYPENとENGENEの1年だ!”力強く宣言した最新の日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』TV初独占放送

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:龍宝正峰、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、全国3都市6公演で約19万人を動員したENHYPEN最新の日本ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN 』から、2025年1月26日(日)京セラドーム大阪で行われたファイナル公演をテレビ初独占放送する。

ツアータイトルに付けられた‘WALK THE LINE’は、運命を共にするENHYPENとENGENE(ファンダム名)が一丸となり新しい道を切り開くという強い意志を反映した。次なるステップへと新たな一歩を踏み出したENHYPENの過去・現在・未来を繋ぐ成長の物語が、ライブ冒頭から壮大なスケールで描かれていく。

高貴なブラックスーツをまとったメンバーが巨大スクリーンに映し出されると、天井を突き破るかのような大歓声が湧き起こる。数十人のダンサーを従えて圧倒的なエネルギーを生み出した「Brought The Heat Back」、SUNGHOONの夜空に高く舞い上がる芸術性に歓喜の声が溢れた「Moonstruck」、メンバー全員が作詞に参加しHEESEUNGがプロデュースを手掛けた初のファンソング「Highway 1009」など、ENHYPENの多彩なパフォーマンスが続いていく。JAYがエレキギターをかきならしながら登場する「Blessed-Cursed [Japanese Ver.]」から、HEESEUNGの美しいピアノ演奏で始まる「XO (Only If You Say Yes) (Japanese Ver.)」や新曲「No Doubt (Japanese Ver.)」まで、日本語バージョンのステージが数多く観られるのも日本公演ならではの醍醐味だ。ユニットステージでは、各々の才能がケミストリーを起こす。“02z”の愛称で知られる同い年JAY、JAKE、SUNGHOONの3人がミディアムテンポのムーディーな楽曲「Lucifer」をエモーショナルに歌い上げ神秘的な世界に誘うと、JUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIの4人は、ロック調のダンスナンバー「Teeth」で時折ジャケットから肩をのぞかせパワフルな魅力で迫り、会場を絶叫で沸き上がらせた。

「2025年はENHYPENとENGENEの1年だ!」とファイナル公演でメンバーが力強く宣言した通り、2025年夏に日本2都市で初の日本スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』の開催が決定。デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速となる。破竹の勢いで躍進するENHYPENの、進化し続け、更なる高みを目指して新章を歩み出した京セラドーム大阪ファイナル公演を、テレビの前の特等席でぜひお楽しみいただきたい!

【収録:2025年1月26日(日)京セラドーム大阪(大阪)】

さらに、TBSチャンネルでは、『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN 京セラドーム大阪』の放送に先駆け、同日午前11時30分から初の東京ドーム公演となった『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN 全曲ノーカット版』をテレビ初独占放送。その他、全国5都市11公演を巡る自身最多公演数の『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN 全曲ノーカット版』を密着番組と併せ一挙放送する。彼らの成長の軌跡を、ぜひこの機会に堪能していただきたい!

■放送概要

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN 京セラドーム大阪』

〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

〈放送日時〉

2025年3月29日(土)午後7:00~午後9:50【テレビ初独占放送】

【番組特設サイト】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2927/

■配信概要

初回放送のみスカパー!番組配信でも視聴可能

https://streaming.skyperfectv.co.jp/tv-2850949

※スカパー!でTBSチャンネル1をご覧いただける方は視聴可能

■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN 京セラドーム大阪』のテレビ初独占放送を記念して、公式フォトカード10セットを合計20名様にプレゼント!

奮ってご応募ください。

【応募詳細】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/enhypenpre_202503/

<関連番組>

『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN 東京ドーム 全曲ノーカット版』

〈放送日時〉2025年3月29日(土)午前11:30~午後2:40【テレビ初独占放送】

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2937/

『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN 密着ドキュメント&独占インタビュー』

〈放送日時〉2025年3月29日(土)午後3:00~午後3:30

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2872/

『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN 全曲ノーカット版』

〈放送日時〉2025年3月29日(土)午後3:30~午後6:40

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2865/

