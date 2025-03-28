「jouetie(ジュエティ)」アンダーウェアブランド「Miller(ミラー)」とのコラボレーションアイテムを3月28日に先行予約開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するMIX GIRLをコンセプトに持つレディースブランド「jouetie (ジュエティー)」は、アンダーウェアブランド「Miller (ミラー)」とのコラボレーションアイテムを2025年5月22日（木）からjouetie全店舗及び公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で販売します。現在「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて先行予約受付中です。
販売ページ：http://s.runway-ch.jp/jt_2025miller
本コラボレーションではjouetieオリジナルのフラワーパターンを使用したアイテムが登場。ホルターネックに出来る2WAYデザインがポイントのワンピースと、コンパクトなサイズ感とクルーネックデザインがポイントのTシャツの2型をご用意しました。
フィット感・伸縮性に優れた素材でストレスフリーな着心地と、jouetieらしい甘辛MIXなスタイルを提案します。
■商品概要
【Miller×jouetie】クルーネックTシャツ
商品名：【Miller×jouetie】クルーネックTシャツ
価格 ：4,950円(税込)
カラー：アイボリー/ブラック/ブルー
サイズ：M
2WAYホルターネックワンピース
商品名：【Miller×jouetie】2WAYホルターネックワンピース
価格 ：9,900円(税込)
カラー：アイボリー/ブラック/ブルー
サイズ：M
■Robert P.Miller（ロバート ピー・ミラー）
1937年に、Roberat P.Millerによって、アメリカのアーカンソー州でアンダーウェアブランドとして創業しました。Miller独自の針抜き仕様の「PANEL RIB」は、画期的な技術力により1940年代から60年代にかけて現在にも続くブランド地位を確立しました。
着るたびに馴染んでくる着心地の良さで、アウターとしてもインナーとしても使い勝手の良いアイテムを目指し展開。
■発売について
2025年5月22日(木)より店舗・WEBストアにて順次発売
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/jouetie/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/jouetie/
・店舗：https://jouetie.com/shoplist/
■jouetie オフィシャルサイト/SNS
HP：https://jouetie.com/
Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/
Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/jouetie_com
■jouetieコンセプト
MIX GIRL
ストリートスタイルをベースに
ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX
様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと
ライフスタイルを楽しむ女性を演出します