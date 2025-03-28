『Perfect Honey Darling』『スイートハート・ノックダウン』など人気作品を連載する『PriaL』を含むインテルフィンのBL作品が、La Roseraie（ラ・ロズレ）で配信開始！

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株式会社二見書房

PriaL配信開始記念キャンペーン／La Roseraie（ラ・ロズレ）

BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)は、「恋が芽生える。」今後もっと進化するBLレーベルweb配信誌『PriaL（プリア）』を含む、株式会社インテルフィンのBL作品を3月28日（金）より配信開始しました！



また、ラ・ロズレでは配信開始を記念して『PriaL配信開始記念キャンペーン』を開催中です。


『PriaL』のバックナンバーから最新号までが揃うこの機会をお見逃しなく！



キャンペーン期間：2025年3月28日(金)～2024年4月10日(木)


キャンペーン：PriaL配信開始記念キャンペーン


PriaL配信開始記念はこちら :
https://roseraie.tokyo/contents/70029314?type=1


BLレーベルweb配信誌『PriaL（プリア）』（掲載作品は一部です）



PriaL vol.44
PriaL vol.44／PriaL編集部

「Perfect Honey Darling 6」ちゃばす


「リトル・バイ・リトル 6」すずくこま


「絶対ど～しても楽していきたいっ！ 2」如日やさか


「苛つは、君のせい 4」秋好


「スイートハート・ノックダウン 5」内谷


「ひみつのインキュバスTB 4」木野ハルコ






PriaL vol.43
PriaL　vol.43／PriaL編集部

「スイートハート・ノックダウン count.4」内谷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「絶対ど～しても楽していきたいっ！ 1」如日やさか
「Gimme×Complex　care.6」アメダ
「ひみつのインキュバスTB act.3」木野ハルコ　
「Perfect Honey Darling　act.5」ちゃばす
「苛つは、君のせい 3夜」秋好
「リトル・バイ・リトル　第五話」すずくこま





対象作品はこちら :
https://roseraie.tokyo/contents/70029314?type=1
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多彩なジャンルのBL（ボーイズラブ）作品を取り揃え、コミックから小説、グッズまで充実な品揃えを誇るBL専門電子書籍サービスです！



「BLを思う存分楽しみたい」「BLの世界だけに浸りたい」そんなコアなBLファンが集まる La Roseraie（ラ・ロズレ）で無料会員登録をして、お得にBLを堪能しましょう！

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特典１　会員登録完了で200ポイント


特典２　メルマガ登録で200ポイント


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特典４　電子書籍対象70％オフクーポン


※クーポン使用回数1回限り　※割引上限5,000pt



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