『Perfect Honey Darling』『スイートハート・ノックダウン』など人気作品を連載する『PriaL』を含むインテルフィンのBL作品が、La Roseraie（ラ・ロズレ）で配信開始！
PriaL配信開始記念キャンペーン／La Roseraie（ラ・ロズレ）
BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)は、「恋が芽生える。」今後もっと進化するBLレーベルweb配信誌『PriaL（プリア）』を含む、株式会社インテルフィンのBL作品を3月28日（金）より配信開始しました！
また、ラ・ロズレでは配信開始を記念して『PriaL配信開始記念キャンペーン』を開催中です。
『PriaL』のバックナンバーから最新号までが揃うこの機会をお見逃しなく！
キャンペーン期間：2025年3月28日(金)～2024年4月10日(木)
キャンペーン：PriaL配信開始記念キャンペーン
PriaL配信開始記念はこちら :
https://roseraie.tokyo/contents/70029314?type=1
BLレーベルweb配信誌『PriaL（プリア）』（掲載作品は一部です）
PriaL vol.44
PriaL vol.44／PriaL編集部
「Perfect Honey Darling 6」ちゃばす
「リトル・バイ・リトル 6」すずくこま
「絶対ど～しても楽していきたいっ！ 2」如日やさか
「苛つは、君のせい 4」秋好
「スイートハート・ノックダウン 5」内谷
「ひみつのインキュバスTB 4」木野ハルコ
PriaL vol.43
PriaL vol.43／PriaL編集部
「スイートハート・ノックダウン count.4」内谷
「絶対ど～しても楽していきたいっ！ 1」如日やさか
「Gimme×Complex care.6」アメダ
「ひみつのインキュバスTB act.3」木野ハルコ
「Perfect Honey Darling act.5」ちゃばす
「苛つは、君のせい 3夜」秋好
「リトル・バイ・リトル 第五話」すずくこま
対象作品はこちら :
https://roseraie.tokyo/contents/70029314?type=1
無料登録でお得がたくさん！BL読むなら La Roseraie(ラ・ロズレ)
無料登録でお得がたくさん！BL読むなら「La Roseraie」／ La Roseraie（ラ・ロズレ）
La Roseraie（ラ・ロズレ）とは？
多彩なジャンルのBL（ボーイズラブ）作品を取り揃え、コミックから小説、グッズまで充実な品揃えを誇るBL専門電子書籍サービスです！
「BLを思う存分楽しみたい」「BLの世界だけに浸りたい」そんなコアなBLファンが集まる La Roseraie（ラ・ロズレ）で無料会員登録をして、お得にBLを堪能しましょう！
La Roseraie（ラ・ロズレ）新規会員登録 特典一覧
特典１ 会員登録完了で200ポイント
特典２ メルマガ登録で200ポイント
特典３ お誕生日に500ポイント
特典４ 電子書籍対象70％オフクーポン
※クーポン使用回数1回限り ※割引上限5,000pt
サービスは予告なく変更になる場合があります。
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