地上波テレビはもう必要ない？ フィリップスより、話題の「チューナーレステレビ」新発売！
シン三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、YouTubeやNetflixなどのネット動画視聴に特化した「43型チューナーレステレビ（43PUH7169）」を、2025年3月5日より発売。
本製品は、地上波・BS・110度CSなどのテレビチューナーをあえて搭載せず、スマートフォン感覚でストリーミングコンテンツを大画面で楽しめる“新しいテレビのかたち”を提案。アンテナ接続不要で、Google TV搭載により10,000以上のコンテンツや無料チャンネルに対応しています。
■「Philips PUH7169」の製品特長
チューナーレス設計 × Google TV 搭載
地上波を見ない世代に最適化されたチューナーレステレビ。Google TVを搭載し、Netflix、YouTube、Prime Video、YouTube Musicなど多彩なアプリをホーム画面からダイレクトに楽しめます。音声検索やプロファイル機能にも対応。
まるでその場にいるような体験
・4K UHD：緻密でリアルな映像を再現
・ALLM（自動低遅延モード）：ゲームプレイも快適
・MEMC（動画補正技術）：スポーツやアクション映画の動きも滑らか
迫力満点の立体音響
Dolby Atmosサウンドが生み出す迫力の立体音響で、映画やゲームの世界に深く没入。まるで音に包まれるような臨場感を体感できます。
最新技術でスムーズな映像体験
次世代クアッドコアチップに加え、2GBのDRAMと32GBのFLASHを搭載。高画質・高音質コンテンツを、よりスムーズかつ快適にお楽しみいただけます。
■製品仕様
製品名：PHILIPS テレビ PUH7169
本体寸法（幅×高さ×奥行）：約957x614x258mm（スタンド含む）
本体質量：約7.2kg（本体のみ）
画面サイズ：43インチ
ディスプレイの種類：VA
解像度：4K(3840x2160)
コントラスト比：3500：1
アスペクト比：16：9
リフレッシュレート：60Hz
OS：Google TV
出力チャンネル数：2.1ch
ネットワーク：Wi-Fi、有線
壁掛け対応：テーブルマウント
消費電力：110W
■販売サイト
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/phh7169/
50th+：https://www.50th.jp/products/philips-43puh7169
価格：49,800円（税込）
「テレビ＝地上波」の常識を覆す、新しいリビング体験を。
フィリップスのチューナーレステレビで、自由な映像ライフを始めてみませんか。
■鑫三海株式会社について
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Amazon https://www.amazon.co.jp/stores/ERWAY/page/44631BCB-9B77-49D6-B99B-70D0D3313F6E
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