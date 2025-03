『オペレーション・ナイトストライカーズ』8月7日発売決定！特装版含む商品を本日3月28日（金）より予約開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、Nintendo Switch(TM)用ソフト『オペレーション・ナイトストライカーズ』のパッケージ版および関連商品を本日より予約開始することをお知らせいたします。

特装版含む商品を本日より予約開始!

『オペレーション・ナイトストライカーズ』はパッケージ版に加え、有限会社エムツーより発売を予定している「ナイトストライカー」の流れを汲む「ナイトストライカーGEAR」がいちはやくプレイできるダウンロード番号や、小冊子「オペレーション・ナイトストライカーズBOOK」など豪華特典が付いた特装版、Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten](https://ebten.jp/)では限定特典が付いたセット商品も発売予定です。詳しくは公式サイト(https://www.taito.co.jp/opstrikers)をご確認ください。

Amazon スマイルSALE 新生活 FINAL期間中の予約で限定特典※が付いてくる!

Amazon.co.jp(以下、Amazon)が2025年3月28日(金)9時から4月1日(火)23時59分までの5日間にわたって開催する「Amazon スマイルSALE 新生活 FINAL」の期間中、PCE版「オペレーションウルフ」がNintendo Switchで遊べるようになるダウンロード番号がついた商品をご予約いただけます。

ゲームソフト『オペレーションウルフ』(PCE版) ダウンロード番号

1995年に家庭用ゲームソフトとして発売された「オペレーションウルフ」(PCE版)がNintendo Switchで遊べるようになります。元々1人プレイ専用のアーケード版「オペレーションウルフ」ですが、このバージョンだけは2人同時プレイが可能です。

※本限定特典は、後日単品販売される可能性がございます。

また、Amazon / Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten] / スクウェア・エニックス e-STOREでご予約いただくとショップ限定特典としてオリジナルステッカーが付属します。

※限定特典は数に限りがあります。無くなり次第終了いたします。

商品に関する詳細は『オペレーション・ナイトストライカーズ』公式サイト(https://www.taito.co.jp/opstrikers)をご覧ください。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/515_1_7936bed0824ea57df14c56cc4d9a6362.jpg ]

【関連サイト】

『タイトーゲーム』 公式X:https://twitter.com/TAITO_Apps

タイトーWEBサイト:https://www.taito.co.jp/

『オペレーション・ナイトストライカーズ』公式サイト:https://www.taito.co.jp/opstrikers

『有限会社エムツー』 公式X :https://x.com/M2_game

『有限会社RCベルグ』公式X:https://x.com/RCBelge1984

【商標】

※TAITO、TAITOロゴおよび「ナイトストライカー」ロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。