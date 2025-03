東宝株式会社

東宝株式会社(東京都千代田区・代表取締役 松岡宏泰)とロサンゼルス・ドジャースは、このたび、ドジャー・スタジアムで流れる映像に、「ゴジラ」の楽曲を使用したコラボレーションムービーを公開しました。

このコラボレーションムービーは、試合開始前、ロサンゼルス・ドジャースの選手入場のタイミングで会場内に流れ、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手をはじめ、ドジャースの主力選手全員が出演し、世界最強の選手たちにエネルギーを与えるべく、世界最強のモンスター、「ゴジラ」の楽曲に乗せたもので、ドジャー・スタジアムのボルテージを最高潮に高めます。

本ムービーは現地時間3月27日(木)ドジャー・スタジアムにて行われた本国開幕戦、ロサンゼルス・ドジャースvsデトロイト・タイガースの試合で初公開され、今シーズンを通してホームゲーム全試合の選手入場前にスタジアム内で流れます。

■「ゴジラ|ロサンゼルス・ドジャース コラボレーションムービー」

公開日:2025年3月28日(金)

URL:https://youtu.be/5Nu0_gvXR_I?si=YUOiSAIPFHYhUfW6

■東宝株式会社 常務執行役員 チーフ・ゴジラ・オフィサー(CGO) 大田圭二 コメント

世界中が熱狂するロサンゼルス・ドジャースと、東宝を代表するキャラクター「ゴジラ」が、このようなコラボレーションをできたことを光栄に感じるとともに、ロサンゼルス・ドジャースの選手の皆さんにパワーを与え、ドジャー・スタジアムを訪れる観客の皆様にも最高に盛り上がっていただける映像が完成したと思います。

日本のファンの皆様にも、ぜひ現地でご覧いただけると嬉しいです。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

